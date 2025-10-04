橘世代／【公設監護人】意定監護缺口 誰來補位

當你忽然倒下，誰能替你守護人生？台灣雖有「意定監護」制度，但最大缺口是大多數人找不到可託付的人。專家呼籲，台灣應建立「公設監護人」，讓民眾在關鍵時刻，能依循自身意願獲得妥善照顧。

八十多歲張先生（化名）住安養中心，醫師建議物理治療，每小時費用八百元。問題是，他的太太已失智，唯一的兒子也早逝，財務由媳婦管理，但媳婦不同意這項支出。

另一個案例。五十多歲的外科醫師突發中風，起初陷入植物人狀態，兩個月後逐漸恢復，如果積極治療，可望恢復七成自理能力。但他的女兒已申請監護宣告，他無法動用自己的財產，被送進安養中心六人房，手機也被收走，斷了與外界的聯繫。

「如果有一天，你突然倒下，有沒有思考過，要把身家性命託付給誰？」台灣失智協會法律顧問鄭嘉欣說，兩個案例的悲劇，都來自於「事先沒有想過」。

可信任監護人不好找

民國一○八年上路的意定監護制度，允許成年人預先透過委任契約選任監護人，確保自己在失能時仍能由信任的人照顧。但鄭嘉欣指出關鍵問題：「第一件事不是簽約和公證，而是找到那個能託付的人。絕大多數人的答案是：沒有。」

「每個人最終都是一個人。」鄭嘉欣說，這無關單身、已婚或有無子女。老化過程中可能出現各種失能狀況，都需要協助。身為律師，她看過太多家庭因金錢反目，要找到既可信任又可能比自己長壽的意定監護人，難度很高。

她開始思考，政府能否設立專門機構承擔此責？例如，由國家選拔有執照的專業人員，用政策規範讓他們為大家做事。

她舉英國「意思能力法」為例，當醫師發現患者能力出問題時可通報，讓社福機構介入協助。鄰近的日韓也有相似制度，日本設有自立支援機構，南韓則早有公設監護人制度，可完全依照當事人意願安排醫療與照顧，就不會發生像張先生那樣，連做物理治療都要等媳婦點頭。

鄭嘉欣形容倡議公設監護人如同「狗吠火車」，現階段只能集結有相同理念的夥伴，包括會計師、醫師等，把握每個機會傳遞想法給社會，老年醫學專家、神經內科醫師陳乃菁就是其中一位。陳乃菁看過太多案例後，一語道出現實，「當我們忽然倒下，留下的財產會讓我們跟家人變成競爭關係，你用得愈少，他們拿得愈多」。

在陳乃菁的診所裡，張貼著ＡＣＰ預立醫療照護諮商和ＡＴＰ預立生活計畫的海報，患者和家屬會好奇詢問，但沒有任何人開始行動，總說「我相信我的孩子」。陳乃菁指出問題所在，「主要是不想支付管理費」。此外，台灣社會「家醜不可外揚」的觀念，讓許多受虐待或金融剝削的長者選擇沉默。

培養使用者付費觀念

在公設監護人制度尚未建立之前，陳乃菁建議，現階段社會應積極建立兩大關鍵觀念：「使用者付費」與「提前規畫」。民眾應培養付費予專業服務的認知，並及早為監護安排做準備。

她強調，若未來推動公設監護人，必須設計合理的酬勞機制，不能僅依賴公益服務或做功德的心態。「若待遇過低，最終將難以吸引人才投入，制度也無法永續發展」。

鄭嘉欣與陳乃菁均表示，目前相關倡議仍在初期階段，但她們把握各種場合發聲，期盼台灣能逐步建立完善、專業且受保障的公設監護人制度，讓民眾在面對突發狀況時，能依循自身意願獲得妥善安排。

律師鄭嘉欣期盼台灣能逐步建立完善的公設監護人制度。本報資料照片