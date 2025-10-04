聽新聞
叫車平台收「取消費」 爭議不斷

聯合報／ 記者許維寧甘芝萁／台北報導
叫車平台愈來愈多，不少業者都設有「取消費」制度，引起爭議。記者曾原信／攝影
國內叫車平台愈來愈多，不少業者都設有「取消費」制度，規定乘客若超過時間未上車，又或是叫了車卻取消，就會被收取四十元至三百元不等。消基會質疑，平台採衛星定位，有時定位誤差，導致乘客在原地苦等卻看不到車，反被收取消費；還有司機提前出現就開始計時等候，乘客難及時反應。

消基會強調，依消保法規定，若定型化契約條款對消費者顯失公平，即屬無效，取消費設計有諸多法律疑慮，呼籲主管機關應介入，制定標準。

實際上，叫車平台取消費的爭議不斷，各平台收費標準也不一。去年陸籍網紅Sean來台遊玩，叫計程車後又取消，就被司機收了一百元，但事後該叫車平台卻聲稱沒有取消費規定；還有民眾透過叫車平台叫車，發現車資高達上千元，是平常的三倍多，嚇得立刻取消，卻被收取消費一五○元。

消基會發行人胡峰賓表示，目前國內三大叫車平台，普遍以四十元為取消費基準。以Uber為例，規範乘客在預約行程後，超過三分鐘取消，或司機抵達並等待超過五分鐘取消，乘客需支付取消費四十元。

LINE GO是乘客在司機抵達後取消，或司機等候三分鐘未上車，也收四十元，機場專車取消費更高達三百元；Yoxi則是預約行程取消收八十元，即時行程為乘客取消或逾三分鐘未上車，須支付四十元。

胡峰賓表示，如果司機到、但乘客未到，多等三、四分鐘都會被收取消費，站在契約公平角度，「乘客先到司機沒到，要不要補貼乘客？」

消基會秘書長陳雅萍說，很多消費者都反映不知道取消費一事，業者應揭露，再者，民法規定延遲給付需催告，但平台沒有催告，時間一到就直接取消訂單；且依民法規定損害賠償應以填補實際利益為限，司機等待三分鐘損失難精確計算，取消費如何得出也欠缺透明。

消基會董事長鄧惟中表示，取消費加諸太多責任予消費者，主管機關應介入，制定統一的額外收費標準、避免業者任意訂定，並強化揭露資訊，明確告知可能產生的費用，並建立爭議處理機制，權益受損時可獲救濟。

對於叫車平台取消費是否該收取，消費者、司機意見不一。消費者陳小姐直言，有些巷弄地址較複雜，遇過司機自己搞錯門牌、等錯地點，卻也聯繫不上，時間一到司機逕自走人，如此還要被收取消費豈不是非常不合理。

交通部表示，已發文各主管機關，提醒取消費須納入營業計畫書，且應充分揭露資訊讓消費者了解。

Uber表示，行程取消費均依相關規定由合作車隊向主管機關申報。LINE GO說，取消費是為了避免少數濫用叫車服務的狀況，相關收費規定皆已公告於官網。yoxi表示，取消費用是為了保障司機投入的時間成本。

