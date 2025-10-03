聽新聞
叫車平台爭議 駕駛：「取消費」本意 盼相互尊重

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

國內多個叫車平台都設有「取消費」，不過消基會認為，取消費加諸太多責任予消費者，整體機制對消費者不利，質疑「乘客先到司機沒到，要不要補貼乘客？」。不過計程車司機直言，最不希望收到的其實就是「取消費」，因為這代表等了一段時間卻沒遇到乘客，還減少接觸其他乘客的時間。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾說，計程車司機最不希望收到的就是「取消費」，因為這往往意味著司機已經接單，並抵達乘客指定的上車地點，甚至等待了一段時間，卻因乘客未現身而被迫取消。

李威爾表示，這樣的情況對計程車駕駛來說，除了必須承擔行駛至上車點的公里成本，還浪費了等待時間與接其他客人生意的機會，尤其許多路段並不允許臨停或長時間停靠，若乘客臨時不到，司機除了付出時間成本，還可能面臨違停的風險。

李威爾強調，取消費的設計並不是懲罰消費者，而是責任提醒，乘客在叫車後應準時上車，雙方互相尊重，服務才能更順暢。

中華民國計程車客運商業同業公會全聯會理事長梁平良則認為，一般民眾應不會任意取消原本叫車，除非有惡意的消費者把平台當遊戲，這樣子收取取消費可以視為懲罰。

梁平良表示，司機為了賺錢，也不會任意取消消費者的叫車預約，但假設乘客等車等太久車沒來才取消，或許可以透過系統開發來辨識是否要收取取消費，降低消費爭議。

