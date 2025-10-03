醫師：破除名醫迷思就能掛到號

代掛號服務存在多年，過去曾有醫師門診，被代掛業者塞爆，最後實際看診數，遠低於掛號人數，喊話代掛業者「放過他」才免於看診名額被代掛霸占。新光醫院副院長洪子仁表示，院內掛號系統有特別設計，一旦偵測網路通訊協定位址（ＩＰ）異常，就會將其停權，避免搶號現象發生。

台大醫院婦產科主治醫師施景中多年前曾抱怨，門診深受代掛業者所害，業者很會搶號，即使把門診名額提高，永遠都沒有空號，但每天實際看診人數卻遠低於掛號人數，推測是業者代掛後，患者可能又掛到其他醫師號碼，代掛未成交又退掛所致。他也在臉書粉絲專頁向代掛業者喊話後，才改善此現象。

而台大外科部主任陳晉興的肺癌特別門診號碼，代掛費用曾喊到一號三千元，為讓真的有就醫需求的患者就醫，陳晉興每周僅開放三個線上掛號名額，如果要在現場等候加號單，患者需親自到場，手持轉診單、影像學檢查光碟等，確認肺部結節超過○點八公分，才能取得加號單。

洪子仁說，代掛業者搶醫院掛號，情況類似演唱會黃牛搶票，多是撰寫程式搶號，為避免業者代掛，醫院的系統會偵測異常，查看掛號ＩＰ位址是否正常，如發現同一個ＩＰ，大量掛同一醫師的門診號碼，會將其暫時停權。不過，他認為，需要破解的仍是民眾的「大醫院、大醫師」迷思，只要不堅持一定要名醫看診，民眾一定掛得到號，獲得妥適的治療。