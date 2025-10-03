收錢幫人「代掛號」 最高可罰25萬

不少名醫門診一號難求，也衍生出「代掛號」商機，業者於蝦皮等平台，提供排隊或於網路搶號服務，每次收數百至二、三千元不等的代掛費。衛福部長石崇良表示，代掛涉及醫療廣告，依法最高可處廿五萬元罰鍰，已發文要求各地衛生局落實查核代掛服務，並要求電商平台禁止此類服務刊登。

石崇良表示，初步先以現行法源遏止代掛號的風氣，若代掛業者仍猖獗，不排除修法，將待執行半年後，再檢討其成效。

國人長年有著名醫迷思，認為生病就是要給名醫看診，病才會好，導致大醫院或名醫門診，只要一開放掛號就立刻秒殺，比搶演唱會門票還激烈。看準代掛商機，有業者走血汗排隊法，搶當天釋出的現場掛號、有些則是寫程式於網路搶號。

石崇良表示，代掛號業者涉及違反醫療法，據醫療法第八十四條規定，非醫療機構不得為醫療廣告。衛福部醫事司解釋，代掛號屬於委任行為，如果業者以誘導或誇大方式，如「最難掛的名醫」、「最有名醫師」等字眼宣傳，恐影響民眾的就醫選擇，將被認定違反醫療法，可處五萬至廿五萬元罰鍰。

石崇良表示，為遏止代掛號歪風，除了要求醫院強化醫院網路掛號系統，一旦有人以程式快速取得掛號名額，將阻擋不得進入掛號系統。再者，目前代掛業者多為個人行為，已發文各地衛生局，若收到檢舉將立刻查處，也會要求電商平台封鎖提供代掛號業者的服務，最後是宣傳分級醫療，呼籲民眾就醫不一定要到大醫院看名醫。

健保署前署長李伯璋說，會有代掛生意，反映民眾有需求，憂心未來恐催生出有關係才能掛到號的不公平現象。