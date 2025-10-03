聽新聞
小病衝大醫院 部分負擔擬調高

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導
衛福部長石崇良表示，正觀察個別醫院總額施行後的成效，若醫學中心的輕症、慢性病占比仍高，不排除回歸健保法第43條規定，未經轉診的部分負擔從現行20%提升回50%。本報資料照片
代掛號商機無限，源自國人的「名醫迷思」，小病、大病都希望到大醫院，指定有名的醫師看診，讓分級醫療形同虛設。衛福部長石崇良表示，已推動個別醫院總額，未來半年若門診量仍不減，不排除將未經轉診直接赴醫學中心就醫的部分負擔，從現行的百分之廿，依健保法回歸到百分之五十。

根據健保法第四十三條規定，保險對象應自行負擔門診或急診費用之百分之廿，居家照護醫療費用的百分之五。但不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔其百分之卅、百分之四十及百分之五十的部分負擔。

石崇良表示，現行未依照健保法收取高比率的部分負擔，主要是因為醫學中心的任務是救治病況複雜的患者，因此初步先施行「個別醫院總額」制度，要求醫學中心門診占率不得高於百分之五十五，門診成長率如超標，給付將被打折，甚至不予給付。

衛福部目前正在觀察各層級醫院，在個別醫院總額制度推行後，收治輕症或穩定慢性病患的占比，若未來監測半年占比依舊太高，將研擬落實健保法規定，目前未經轉診赴醫學中心就醫的民眾收取的部分負擔為百分之廿，不排除回歸到健保法規定的百分之五十。

醫改會研發組副組長吳奎彥說，越級就醫不單是病人問題，也應釐清醫院是否有將輕症患者下轉，提升民眾就醫的部分負擔，盼衛福部提出實證，證實提高部分負擔能落實分級醫療，再討論是否推行。

健保署前署長李伯璋說，落實分級醫療是正確方向，但要調高未經轉診赴醫學中心就醫的部分負擔，需在政策執行前教育民眾，若以強迫方式調升費用，民眾恐難以接受，且調升部分負擔所增加的金額，對富人來說差別不大，但經濟弱勢民眾將具影響，萬一演變成窮人無法到醫學中心就醫，恐與健保的精神背道而馳。

李伯璋建議，應先控制醫療浪費，再逐步「實施使用者付費」的部分負擔，才不會瞬間增加民眾財務壓力。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，政府拋出調升未轉診直接至醫學中心的部分負擔五成，絕非是針對正派經營的醫學中心，未來若執行細節出爐，台大醫院院方會配合執行醫療業務。

