從費里尼到威爾第 台中國家歌劇院《弄臣》讓觀眾落淚

台中國家歌劇院《弄臣》本周展開，昨晚首演大獲好評。歌劇院指出，有人專程快閃台中，只為親臨盛宴；有人沉醉在旋律裡，隨著詠嘆調輕聲跟唱；也有人在最後揭曉命運的瞬間，忍不住落淚。

根據OPERABASE網站統計，威爾第的《弄臣》是10大最常演出的歌劇之一，超過3327個製作版本，已故澳洲名導伊萊亞．莫辛斯基的版本，更是從1991年澳洲歌劇院首演後，重製巡演至今逾30年。國家歌劇院2025遇見巨人系列，就是以此版《弄臣》，10月2至5日在大劇院盛大登場。

曾3度獲得英國劇場界最高榮譽「奧利佛獎最佳歌劇獎」的莫辛斯基，在其導演生涯長達40餘年中以威爾第歌劇聞名。他90年代曾發表《威爾第：後現代主義的毒瘤》一文，批評後現代解構、諷刺性與象徵性的歌劇詮釋手法，認為詮釋應強調心理洞察、戲劇張力，以及對經典的尊重。

《弄臣》執行導演沃里克．達德羅表示，此版製作靈感來自義大利電影大師費里尼經典《生活的甜蜜》，以令人驚艷的舞台設計，將觀眾帶回1960年代的羅馬，從弄臣狹小的更衣室，對比公爵華麗宮殿的舞廳。

莫辛斯基成功捕捉二次大戰後富人和名流的荒淫不羈對比底層生活，同時細膩刻畫父女關係中的複雜性。《弄臣》致敬電影，讓弄臣女兒吉爾達一出場就拿著八卦小報，還將公爵夫人的侍童打扮成記者，不停探問公爵下落，舞台道具甚至還出現當時流行的國民車「飛雅特500」，呼應片中羅馬街景。

指揮張尹芳說，這個製作完全表現了威爾第音樂中的二元對立性，黑幫表面的華麗，映照出背後的腐敗，像是在非常愉悅的大調進行曲中，藏著骯髒污穢的歌詞，舞台上眾人進行著綁架弄臣女兒的勾當，很像一部暴力美學的電影，看了會心有餘悸。

《弄臣》的悲劇性結局，現代觀眾或許難以接受，此次飾演吉爾達的日本女高音宮地江奈認為，吉爾達在弄臣寵愛下成長，對外界一無所知，天真的性格也更顯脆弱；當認識公爵、陷入愛河時，彷彿看到充滿希望的光，即使遭到背叛，依然願意犧牲自己。飾演同一角色的另位聲樂家史黛西．阿洛姆則說，吉爾達經歷了複雜的旅程，從一個女孩一夜間變成女人，在現實世界不可能，但隨著威爾第的音樂，觀眾會看到轉變的過程。

這次演出主要角色以雙卡司呈現，10月2日、10月4日場次的「弄臣」由阿根廷裔澳洲男中音荷西．卡爾博擔綱，他被譽為當代最受矚目的歌劇男中音之一，自2013年起陸續出演威爾第歌劇中的要角；「吉爾達」由澳洲歌劇界最傑出女高音之一的史黛西．阿洛姆演出；「公爵」將由台灣男高音黃亞中詮釋，他曾擔任柏林德意志歌劇院駐院獨唱歌手，並活躍於世界各大頂尖劇院舞台。

10月3日、10月5日場次的「弄臣」由出生於義大利的台灣男中音陳翰威擔綱，去年曾在《法斯塔夫》以福特一角獲得好評；「吉爾達」由被譽為「同世代最具潛力的藝術家之一」的日本女高音宮地江奈飾演；「公爵」由澳洲歌劇團的著名男高音羅莎里奧．拉．斯賓納飾演。

「弄臣」一直是男中音的指標性角色，除了聲音上的挑戰，這次製作設定角色為「脊椎側彎」，出場時必須拄著兩支拐杖，左腿還須保持僵直、彎不起來的狀態。飾演此角色的荷西．卡爾博、陳翰威都說，彩排的前兩週他們都在互相抱怨身體痠痛，有時候導演指示加快動作時，情急之下還會不小心變「正常人」。荷西也稱讚年僅33歲的陳漢威竟能將弄臣詮釋得這麼好，「我即將滿58歲了，對我來說是飾演弄臣最剛好的年紀。」

歌劇院藝術總監邱瑗表示，《弄臣》無論雨果原著或威爾第改編都在諷刺當朝，如今無需擔心政治正確的問題，莫辛斯基將時空挪移到二戰之後的義大利，奢糜上流搭上黑手黨、買凶殺人有其脈絡可循。經典要結合時代意義，才能讓一個世紀前的社會議題（故事）有了今日可以同理的價值觀。