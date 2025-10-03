台中美國學校疑食物中毒！18人送醫、2人住院治療中 最重罰2億、法辦
位於台中市北屯區的美國學校今天下午驚傳疑似食物中毒事件，全校130人在吃完外訂午餐後，32人出現頭暈無力、嘔吐等症狀，共18人送醫，其中16人已返家，2人住院治療中，食安處已啟動稽查與採檢機制，檢驗結果最快2周後出爐。若違反食安法，最重可罰2億元、移送法辦。
台中市食安處表示，今天接獲美國學校疑似食品中毒通報，全校有130人食用外訂午餐後，計32人出現嘔吐等症狀，截至目前有18人就醫，其中16人已返家休養，2人住院診治中。食安處已派員前往供膳餐廳及學校稽查與採檢，檢驗結果於送驗後最快2周後出爐。
食安處指出，後續食餘（品）檢體如檢出病原菌，依違反食安法第15條及同法第44條，可處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。
