台中美國學校疑食物中毒！18人送醫、2人住院治療中 最重罰2億、法辦

位於台中市北屯區的美國學校今天下午驚傳疑似食物中毒事件，全校130人在吃完外訂午餐後，32人出現頭暈無力、嘔吐等症狀，共18人送醫，其中16人已返家，2人住院治療中，食安處已啟動稽查與採檢機制，檢驗結果最快2周後出爐。若違反食安法，最重可罰2億元、移送法辦。

台中市食安處表示，今天接獲美國學校疑似食品中毒通報，全校有130人食用外訂午餐後，計32人出現嘔吐等症狀，截至目前有18人就醫，其中16人已返家休養，2人住院診治中。食安處已派員前往供膳餐廳及學校稽查與採檢，檢驗結果於送驗後最快2周後出爐。