快訊

中職／兄弟全年第一到手 搭總冠軍賽直達車拚二連霸

現場驚悚畫面曝光！玻璃四散器具炸飛 蘆洲便當店氣爆7人送醫

獨家直擊！柯家洋閃婚圈外女友曝光 張小燕、柯震東星光搶鏡

涉用工業雙氧水漂白豬腸 食藥署：可處7年、併科罰金

中央社／ 台北3日電

食藥署今晚表示，屏東某食品公司涉賣黑心豬大腸案，地方政府已要求業者暫停作業、封存產品，並下架回收；如使用工業級雙氧水加工食品，最高可處7年，得併科8000萬元以下罰金。

中秋連假前夕爆發食安事件，屏東縣一家屠宰場駐廠的某食品公司，涉嫌以工業用雙氧水浸泡豬大腸後販售。

衛生福利部食品藥物管理署晚間透過文字訊息強調，業者如使用工業級雙氧水加工食品，涉及違反食安法第15條第10款規定，相關產品依同法第52條應予沒入銷毀；復依同法第49條第1項，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。

屏東地檢署今天表示，屏東縣某屠宰場涉嫌違反食品安全衛生管理法案件，指揮法務部調查局高雄市調查處、保七總隊第三大隊等單位，1日執行搜索，目前仍持續偵辦中。

屏東衛生局今天前往貼封條並說明，依食品安全衛生管理法規定，命業者暫停作業及停止販售；另外，依刑事法優先原則，目前由檢調單位偵查中，將全力配合辦理。

屏東縣 衛生局 食安

延伸閱讀

未落實分級醫療直衝大醫院 石崇良不排除提升部分負擔回50%

北市大樓磁磚掉落釀意外 建管處：重罰30萬

遏止代掛亂象 石崇良：擋程式掛號、強化分級醫療

王義川今赴北檢控黃國昌7人狗仔跟拍 律師：違規左轉是私人事情

相關新聞

雙鐵中秋疏運544.9萬人次 收假日高鐵疏運恐創新紀錄

中秋連假疏運今天開始，雙鐵與國道在傍晚都開始出現返鄉人潮與車潮。雙鐵預估中秋連假疏運期共將疏運555.8萬人次，其中高鐵...

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

視察連假鐵公路疏運 卓揆：為國人提供最佳交通運輸服務

中秋及國慶連假將至，行政院長卓榮泰3日結束立法院專案報告及備詢後，隨即前往台北車站聯合防災中心視察中秋及國慶連假鐵公路疏...

嬰幼兒死亡率高日本3倍 台大兒醫拍片盼扭轉兒科印象：別再強調少子化

國內醫療人員出走，年輕醫師多選擇「直美」，台大兒童醫院近期公布首度拍攝的短片「只有兒科才有的風景：萌芽」，多名醫師在片中...

明年健保罕病預算缺18億 病團創辦人淚灑立法院：病友處境如倒掛城牆

明年度健保總額協商，雖是23年來首次取得共識，但罕見疾病基金會發出聲明，指罕藥專款「大幅不足」，病友不得不接受協商結果，...

台中美國學校傳食物中毒 台中慈濟：到院8患者均上吐下瀉、畏寒無力

台中美國學校今天驚傳疑似食物中毒，台中市消防局下午近4時接獲報案，立即派遣出救護人員，現場有多名學生嘔吐、肢體無力，將患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。