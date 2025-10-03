涉用工業雙氧水漂白豬腸 食藥署：可處7年、併科罰金

食藥署今晚表示，屏東某食品公司涉賣黑心豬大腸案，地方政府已要求業者暫停作業、封存產品，並下架回收；如使用工業級雙氧水加工食品，最高可處7年，得併科8000萬元以下罰金。

中秋連假前夕爆發食安事件，屏東縣一家屠宰場駐廠的某食品公司，涉嫌以工業用雙氧水浸泡豬大腸後販售。

衛生福利部食品藥物管理署晚間透過文字訊息強調，業者如使用工業級雙氧水加工食品，涉及違反食安法第15條第10款規定，相關產品依同法第52條應予沒入銷毀；復依同法第49條第1項，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。

屏東地檢署今天表示，屏東縣某屠宰場涉嫌違反食品安全衛生管理法案件，指揮法務部調查局高雄市調查處、保七總隊第三大隊等單位，1日執行搜索，目前仍持續偵辦中。

屏東衛生局今天前往貼封條並說明，依食品安全衛生管理法規定，命業者暫停作業及停止販售；另外，依刑事法優先原則，目前由檢調單位偵查中，將全力配合辦理。