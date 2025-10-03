視察連假鐵公路疏運 卓揆：為國人提供最佳交通運輸服務

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中秋連假即將展開，行政院長卓榮泰（右三）、交通部長陳世凱（左二）今天視察北車聯合防災中心，針對中秋節及國慶日連假鐵公路疏運情形做出指示，聽取台鐵、高鐵、國道及公路疏運簡報。記者許正宏／攝影
中秋及國慶連假將至，行政院長卓榮泰3日結束立法院專案報告及備詢後，隨即前往台北車站聯合防災中心視察中秋及國慶連假鐵公路疏運辦理情形，並感謝臺鐵、高鐵、高速公路及公路四大運輸系統的服務同仁，在連假最為忙碌的前夕，堅守在聯合防災中心這座交通運輸的重要中心樞紐，提供各項服務，維持交通順暢、運輸和諧及交通安全。

卓榮泰抵達後，依序聽取臺鐵公司、高鐵公司、交通部高速公路局、公路局簡報，瞭解中秋及國慶連假交通疏運辦理情形，並於致詞時表示，交通部長陳世凱就任後，為能緊急應變各地不同路況，提供更便利的運輸服務，因而提出海陸空運跨運具聯防策略，透過臺鐵、高鐵、客運、海路、空路等各項運具互補方式，相互支援、協助疏運；同時，相關運輸單位也利用AI分析方式，精準預估人潮狀態、交通量及易壅塞路段時段，並備妥萬全因應計畫，即使面對突發狀況，也積極做好各項應變措施。

卓榮泰也感謝四大運輸系統在此次花蓮賑災行動中發揮關鍵功能。卓說，前往花蓮馳援的志工超人不需要披風，但需要臺鐵列車，也有許多志工超人搭乘高鐵後，再轉乘臺鐵進入花蓮救災，行經光復站的每一班臺鐵列車都會停靠，希望讓志工朋友出發時充滿熱情，回程時滿載平安；此外，花蓮馬太鞍溪橋附近公路系統現正修復中，政府也會儘速完成相關修復工程。

卓榮泰指出，接下來3天中秋連假，花蓮災區可能會湧入許多志工朋友，日前他已要求相關單位對志工要確實引導、精確分工，同時對於志工的飲食、交通、住宿等生活需求的照顧也要隨時到位，盡到政府應盡的責任。

卓榮泰也請前往花蓮救災的志工朋友們務必在行前瞭解「志工救災地點分配站」位置，以順利進行各項工作的媒合，並備妥相關裝備、設備、個人防護用品（如口罩）等，確實保護自身健康；同時在協助環境清理時，務必謹慎留心自身安全；如志工朋友要在當地留宿，政府也備有免費接駁專車服務，協助運送志工往返住宿地點及車站。

最後，卓榮泰請相關運輸單位保持最高警覺，隨時透過各式管道提供國人最新、正確的資訊，讓不論是參與救災、返鄉或旅遊的國人們，都能透過國內運輸系統獲得最好的服務。卓院長強調，政府對於交通運輸「安全優先」的考量，絕對沒有打折，這3天連假，他會隨時與陳世凱部長保持密切聯繫，也希望國人都能在充滿溫暖、家人團聚的節日中，平平安安地返鄉及回家，並感受到政府在AI服務上的進步。

交通部指出，由於今年教師節、中秋節及國慶日假期相鄰，交通部已以3合1方式展開疏運工作，緊接而來的中秋節為傳統民俗節日，預期將會是鐵公路疏運高峰；為服務中秋假期民眾返鄉出遊需求，交通部各疏運單位已做好整體疏運規劃及整備，國道將會實施匝道封閉、匝道儀控、高乘載管制、差別收費及特定路段時段開放路肩等措施，省道亦已規劃相關管制作為，臺鐵加開237列次，全線每日平均運能預估較平日增加5.5％(西線增加3.1％、東線增加11.8％、南迴線增加6.2%)、高鐵也將加開177列次、國道客運並再祭出最高6折優惠，預計每日平均開行約7,000班次。

