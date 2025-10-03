卓榮泰視察中秋連假疏運 高鐵10/6運量有望拚新高

行政院長卓榮泰今天前往台北車站視察中秋節連假鐵公路疏運，雙鐵總疏運量上看555.8萬人次，台鐵疏運高峰為今天，估85.6萬人次，高鐵推估6日收假日35.1萬人次有望挑戰新高。

由於今年教師節、中秋節及國慶日假期相鄰，交通部以3合1展開疏運工作。明天為中秋連假首日，卓榮泰今天前往台北車站視察鐵公路疏運情形，並感謝4大運輸系統人員。

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，因應光復鄉救災需求，台鐵先前已透過加開、增停及延駛等方式，確保救災「超人」與物資運輸順利進行，根據統計，自9月26日至10月2日，光復站累積疏運22.3萬人次。

「超人不需要披風，需要台鐵列車。」卓榮泰表示，有很多超人搭乘高鐵到北部或高雄，再搭台鐵去花蓮，雖然公路系統還在修復，「很高興聽到林局長（公路局長林福山）說台9線修復便道，不僅會要求時間，也會快速完成 」。

卓榮泰指出，這次風災讓他感覺到大家的團結，並透過四路齊發、海空聯防方式以及AI精準預估，擬定應變計畫。

面對連假期間志工人潮可能持續湧入花蓮，卓榮泰除了提醒各單位引導要確實、照顧志工到位外，也呼籲志工做好自身保護工作，在協助災民清理家園時要小心謹慎。

針對中秋連假疏運，交通部長陳世凱表示，除了高鐵、台鐵、公路、高速公路外，海運和空運也都已完成整合，若離島航空有狀況，海運就能補上，而陸地上運具聯防也已準備好。他提到，透過AI系統、大數據整合做精準評估，找出每個風險點，透過運具聯防完成疏運。

台灣高鐵這次中秋連假疏運期間介於10月2日至7日，根據滾動推估疏運量，可望達163.5萬人次，推估疏運最高峰落在6日收假日，估計單日上看35.1萬人次，有機會挑戰歷史單日新高（歷史最高運量為112年中秋節假期收假日33萬8336人次）。

不僅陳世凱直指這次連假疏運最大風險點是收假日6日、在高鐵台中站，台灣高鐵董事長史哲在報告時也坦言，6日將是壓力最大的一天。

台灣高鐵表示，分別於台北站（10月3日、9日）、台中站（10月6日、12日）成立前進指揮所，相關人潮疏導措施包括在10月3日（下午4時至晚間8時）及10月9日 （傍晚5時至晚間7時）利用南港-台中EPattern列車擴增9節自由座，紓解下班及南下返鄉自由座人潮。

台灣高鐵另規劃在南港站，優先導引自由座排隊旅客至1至4節車廂，將8至12節預留台北站使用，協助紓解自由座人潮；至於在台中站，將啟動運具聯防，需台鐵及公路局支援運送旅客時，規劃即時啟動相互支援，加開班次協助載運旅客。

根據台鐵公司報告，截至昨天為止，中秋節疏運共賣出37萬9211張車票，預估疏運高峰在今天、單日運量85.6萬人次，10月3日至7日總疏運量估計392.3萬人次，至於連假疏運措施，包括加強與高鐵台中站橫向聯繫，彰化站備有預備編組及乘務人力，依據現場人潮狀況機動再加開列車。