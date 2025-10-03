雙鐵中秋疏運544.9萬人次 收假日高鐵疏運恐創新紀錄

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導

中秋連假疏運今天開始，雙鐵與國道在傍晚都開始出現返鄉人潮與車潮。雙鐵預估中秋連假疏運期共將疏運555.8萬人次，其中高鐵單日運量最高峰將出現在10月6日收假日，上看35.1萬人次，挑戰創新高。

行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱今晚前往台北車站視察鐵公路疏運情形，聽取台鐵、高鐵、高公局及公路局等單位簡報，並慰勉第一線堅守崗位交通人。

高鐵預估，10月2日到7日中秋疏運期間，預估最高運量將疏運163.5萬人次；其中，單日最高運量將出現在10月6日收假日，最高運量上看35.1萬人次，將創新高。高鐵董事長史哲表示，當天加開204班達到最高運能，所有34組車輛都已投入營運。

台鐵董事長鄭光遠說，預估出現在今天台鐵出現疏運高峰，單日運量上看85.6萬人次；總計台鐵中秋疏運期間將共疏運392.3萬人次，全線每日平均運能預估較平日增加5.5％。

此外，為協助花蓮光復災後復建疏運，台鐵9月26日至10月2日止，東線已加開118列次、增停64列，共疏運志工22萬3000人次。台鐵也全面開放花蓮到台中間新自強號站票、簡化進站流程並加強旅客動線分流、增加售票及旅客服務設施、增派支援人力、推動協助救災工作。

國道部分在連假期間也將會實施匝道封閉、匝道儀控、高乘載管制、差別收費及特定路段時段開放路肩等措施。省道亦已規劃相關管制作為，國道客運再祭出最高6折優惠，預計每日平均開行約7000班次。

交通部長陳世凱表示，所有疏運系統包括高鐵、台鐵、公路和國道，以及海運和空運，都已完成海空聯防整合，「這次最大的風險點在中秋收假日晚上的高鐵台中站」，台鐵和客運將隨時啟動協助，也鼓勵大家搭國道客運。

