嬰幼兒死亡率高日本3倍 台大兒醫拍片盼扭轉兒科印象：別再強調少子化

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大兒童醫院近期公布首度拍攝的短片「只有兒科才有的風景：萌芽」，多名醫師在片中自述，沒想過選擇兒科，進入兒科後，被工作內容吸引，一路留任至今。圖／取自Youtube
國內醫療人員出走，年輕醫師多選擇「直美」，台大兒童醫院近期公布首度拍攝的短片「只有兒科才有的風景：萌芽」，多名醫師在片中自述，沒想過選擇兒科，進入兒科後，被工作內容吸引，一路留任至今，院長李旺祚表示，這不是一部招生影片，而是希望透過影片，化解大眾對兒科的誤解、重新認識兒科醫師。

李旺祚說，各界強調少子化釀國安危機，媒體採訪時也多以少子化為主軸，但兒科醫師扮演更重要角色，且醫師人數還是不夠，政府在兒科領域投入的醫療經費，遠低於日本、韓國等鄰國，導致台灣嬰幼兒死亡率為日本3倍，比起關注少子化，各界更應該關注「我們對兒童的照顧夠了嗎？」盼投入更多資源，改善兒童照護問題。

影片內容訴諸感性，多名年輕兒科醫師現身說法，有人本來想走內科、泌尿科，在醫學院見習，至兒科病房時，就被照顧兒童過程感動，而投入兒科領域；藉研究證實B肝疫苗有助防癌的中研院士、台大醫學院兒科特聘講座教授張美惠在影片中提到，若不在小兒科擔任醫師，就很難發現這些情況，而發現了問題，「就是一路走下去。」

李旺祚說，每年醫學生至台大小兒科見習，看到前輩們不論在教學、服務病人等各方面，對兒童醫療的付出，都認為非常好，不少人因此被吸引留在兒科任職，並深信兒科醫師對社會而言相當重要，擔任兒科醫師，有機會改善兒童健康，「一念之間就能改善孩子一輩子，是兒科醫師最重要的價值。」

因應少子化，李旺祚認為，國家應投入更多資源及力量，尤其應發展預防醫學，讓兒童不只是死亡率下降，也要活得更健康、快樂。本次兒科影片是短版，本月底將公布長版、微電影等級影片，盼社會各界重新認識兒科醫師，讓未來年輕醫師選擇科別時，不再因為少子化而悲觀，而是回到5年、10年前一樣，依照自身感覺、興趣選科。

