台中美國學校傳食物中毒 台中慈濟：到院8患者均上吐下瀉、畏寒無力

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
慈濟醫院急診醫學副主任王耀健表示，目前院方總共收治8位病患，其中有6位是小朋友，兩位是教職員。記者黑中亮／翻攝
慈濟醫院急診醫學副主任王耀健表示，目前院方總共收治8位病患，其中有6位是小朋友，兩位是教職員。記者黑中亮／翻攝

台中美國學校今天驚傳疑似食物中毒，台中市消防局下午近4時接獲報案，立即派遣出救護人員，現場有多名學生嘔吐、肢體無力，將患者送往台中慈濟醫院醫治。院方表示，目前有6學生、1教師與1清潔員工就醫，都是上吐下瀉症狀，推測為食物中毒，實際原因仍待衛生局檢驗確認。

台中市食安處說明，今接獲美國學校疑似食品中毒通報，全校有130人食用外訂午餐後，目前計32人出現嘔吐等症狀，其中有16人就醫；食安處已派員前往供膳餐廳及學校稽查與採檢，檢驗結果於送驗後最快2周後出爐。

台中慈濟醫院指出，3位美國學校學生，今日下午4點半先送來台中慈濟醫院急診，學生均有上吐下瀉畏寒，醫師懷疑可能食物中毒，先針對症狀給藥緩解學生不適，隨後又收治了多位師生及清潔員工。

急診醫學副主任王耀健表示，目前慈濟醫院總共收治8位病患，其中有6位是小朋友，兩位是教職員，病患到院的狀況都是大多都是上吐下瀉跟腹肚子痛的情形，醫院首先進行抽血檢查及其他症狀的治療，然後給予吊點滴讓病患休息中，對於病人的症狀主要可能是集體腹瀉及腹痛的情形，不要是否是食物引起的。不過最後還是要衛生局去做鑑定才知道。

據了解，台中大坑美國學校AST，是位在台中市的知名私立學校，多位學生吃完營養午餐後，出現集體噁心、嘔吐的情況，下午因有學生吐了5、6次後受不了，自己打電話向家長求救，一度發生校車司機擔心孩子嘔吐在車上，因而拒載不舒服的孩子。

有家長透露說，孩子就讀於台中美國學校，今天中午過後已有學生陸續發生噁心、嘔吐等情況，但家長都不知情，學校也沒有主動通知家長，反而是學生吐到受不了了，才打電話給父母要求就醫。

