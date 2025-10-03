失智守護站被指轉介率不彰 新北：已簡化流程

快訊

中央社／ 新北3日電

新北市推動失智守護站協助患者安全返家，全市目前有逾5000處據點。議員今天質詢指出，失智守護站轉介個案至衛生所情形未如預期。衛生局表示，已簡化流程，只要有個案名字就能通報轉介至衛生所。

新北市在各地區設立失智守護站，涵蓋便利商店、藥局、超市、診所及銀行等地點。當工作人員發現疑似迷路的失智症患者時，守護站可提供安撫與引導協助，並聯繫患者家屬或警察，協助其安全返家，同時發掘社區疑似失智個案並轉介至轄區衛生所。

民進黨新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢指出，根據衛福部調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，若依盛行率推估，新北市失智人口恐超過5萬5000人；且失智者的醫療負擔也相當沉重，平均每人每年總醫療費用高達53萬元。

顏蔚慈說，新北市各區的衛生所是失智照護的重要轉介點，市府在大力推動失智守護站的同時，審計報告卻指出，有9個衛生所未能達到失智守護站轉介率目標值，守護站轉介個案至衛生所情形未如預期，表現不及格。

衛生局長陳潤秋指出，目前新北市失智守護站超過5000處，但因守護站是由熱心民眾組織自願加入受訓、提供協助，因此難設定KPI績效。過往轉介時需要病人的多項資料，但守護站不易取得個資，現已修改流程，只要有個案名字就能通報轉介至衛生所，同時新增失智個案管理系統，讓通報流程更簡便。

