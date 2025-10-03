石崇良嚴查代掛、擬調升醫學中心部分負擔 專家憂窮人難在大醫院看病

健保總額有限，醫院點值過低卻工作繁重，造成醫護人力出走。為確保點值，強化分級醫療，衛福部長石崇良今天拋出，將持續監測醫學中心門診量，若民眾持續輕症衝大醫院，不排除回歸《健保法》規定，將未經轉診的部分負擔由現行約20%提高回50%，以落實分級醫療。衛福部健保署前署長李伯璋指出，提升部分負擔、抑制醫療浪費方向固然正確，但問題是手段，若強制執行政策，缺乏足夠教育，反讓「窮人無法在醫學中心看病」的不公平現象。

李伯璋說，分級醫療是正確方向，未經轉診需政策執行之前，政府若沒有好好教育民眾，而是以強迫方式調整，民眾恐難接受，且台灣經濟狀況不是很好，調升部分負擔所增加的金額，對有錢人來說差別不大，經濟弱勢民眾則相對困難，萬一演變為窮人不能到醫學中心看病，反而會有問題，與健保保障民眾就醫權利初衷相悖。

「以強制方式執行部分負擔，對不見得能改變醫療品質。」李伯璋建議，有討論才有進步，應針對醫療浪費先行控制，逐步「實施使用者付費」的部分負擔，才不會讓病人頓時增加財務壓力，例如先針對昂貴的檢驗檢查課以部分負擔，使用這些檢查時，民眾需要負擔部分費用，但會由醫師與病人共享決策，讓民眾知道為何需要多付錢，「有討論才會有進步。」

新制提升醫學中心部分負擔，也有釀成醫學中心經營困難隱憂。對此，台大醫院醫務秘書陳彥元指出，政府拋出調升未轉診病人，直接至醫學中心的部分負擔為五成，絕非針對正派經營（台語：真難經營）的醫學中心，未來若執行細節出爐，台大醫院院方會配合政府執行醫療業務，相信政府也會視各醫學中心經營的狀況，滾動式調整相關政策與規範。

針對近期備受討論的代掛現象，衛福部已宣布開罰，李伯璋表示，現況下許多病人需要大清早至醫院排隊掛號，才能看到醫師，會有代掛生意，反映民眾有需求，「花錢能解決事情是一回事，對或不對是另一回事」，嚴查代掛後，除從系統掛號外，剩下由醫師決定是否可掛號的「加掛」管道，變成「有關係的才能很快掛到號。」