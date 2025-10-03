文山家和一站式服務中心今啟用 北市要做脆弱家庭的強力後盾

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
文山家和一站式服務中心不僅是一個提供服務的空間，更是一個結合社政、警政、醫療、宗教與在地社區力量的整合平台。圖／北市社會局提供
文山家和一站式服務中心不僅是一個提供服務的空間，更是一個結合社政、警政、醫療、宗教與在地社區力量的整合平台。圖／北市社會局提供

北市文山家和一站式服務中心今啟用，不只市府資源，也納入民間團體組成的「好鄰居守護隊」，要成為在地家庭暴力被害人與脆弱家庭等人的強力後盾。副市長李四川說，這也是社政、警政、醫療、宗教與在地社區力量的整合平台。

文山家和一站式服務中心設在文山區興隆社宅2樓，由北市社會局、北市家庭暴力暨性侵害防治中心與現代婦女基金會攜手合作，提供家庭暴力被害人復元、家庭關係修復、生活支持、法律與心理諮詢、經濟扶助等多元服務，也有社工服務社區中脆弱家庭。

李四川致詞指出，文山家和一站式服務中心不僅是一個提供服務的空間，更是一個結合社政、警政、醫療、宗教與在地社區力量的整合平台。該中心秉持「支持家庭」、「在地連結」、「社區共融」三大理念，提供家庭暴力被害人與脆弱家庭全方位服務，協助家庭在面對困難時，能在熟悉且信任的社區環境中，獲得陪伴與實質支持。

李四川感謝，現代婦女基金會長期深耕文山區，結合專業與實務經驗，推動跨領域整合，還有在地宗教團體、民間組織與熱心社區夥伴的共同參與支持，讓文山區得以成為社區防暴與家庭支持服務的新典範。

社會局今天宣布，啟動首創的「好鄰居守護隊」，由多元團體共同組成，包含中華民國星橋愛心服務協會、台北靈糧堂、法鼓山慈善基金會、台北市基督教萬芳浸信會、台北真理堂文山家庭關懷中心、木柵靈糧堂等在地民間單位、宗教團體等。

台北靈糧堂牧師文茂浩表示，該中心的啟用可讓各社福單位更有效地發揮效率，例如與社會局合作，提供營養餐飲給長者跟失能者，給予長照、身心障礙者一些家庭照顧，以及和里辦合作開辦多元課程與活動，促進社區住民的互助與交流等。期盼與中心一同全方面的資源供應，有效幫助社區居民。

文山家和一站式服務中心設在文山區興隆社宅2樓，由提供家庭暴力被害人復元、家庭關係修復、生活支持、法律與心理諮詢、經濟扶助等多元服務。圖／北市社會局提供
文山家和一站式服務中心設在文山區興隆社宅2樓，由提供家庭暴力被害人復元、家庭關係修復、生活支持、法律與心理諮詢、經濟扶助等多元服務。圖／北市社會局提供
北市文山家和一站式服務中心今啟用，不只市府資源，也納入民間團體組成的「好鄰居守護隊」，要成為在地家庭暴力被害人與脆弱家庭等人的強力後盾。圖／北市社會局提供
北市文山家和一站式服務中心今啟用，不只市府資源,也納入民間團體組成的「好鄰居守護隊」,要成為在地家庭暴力被害人與脆弱家庭等人的強力後盾。圖／北市社會局提供
北市文山家和一站式服務中心今啟用，這也是社政、警政、醫療、宗教與在地社區力量的整合平台。圖／北市社會局提供
北市文山家和一站式服務中心今啟用,這也是社政、警政、醫療、宗教與在地社區力量的整合平台。圖／北市社會局提供

