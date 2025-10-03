新竹芙洛麗飯店化身藝廊 旅俄藝術家「曉畫境」展覽登場

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹芙洛麗大飯店攜手旅俄藝術家，10月起舉辦「曉畫境藝術家馬曉瑛師生聯展」，共展出40餘幅油畫精品，作品題材涵蓋靜物描繪的細膩、旅途印象的抒寫以及充滿創造性的詩意表現，期盼賓客在用餐之際，也能透過藝術展覽增添文化體驗。

主辦單位指出，本次展覽由旅俄藝術家馬曉瑛領銜，攜手王舜琪、周明雪、劉金鈴、Liu S.L、彭大中、楊霓雯、楊雅鈴、賈淑萍、蕭麗卿，共展出40餘幅油畫精品。作品橫跨靜物之細膩、旅途之印象、創想之詩意，承載師生十餘年耕耘的心血與情誼。

其中馬曉瑛兩幅百號鉅作更為矚目，「金色峨眉」以金色色彩語言凝鍊峨眉湖大佛的精神象徵；「那一年巴黎塞納河畔舞會」則在粉色光暈中流動詩意，每一次凝眸與觸碰皆化為未竟的樂章。

參展藝術家之一蕭麗卿也分享創作歷程。她回憶，早年在在劉河北老師的啟迪下臨寫溥心畬畫派的文人山水，體會宮廷畫中層次豐富的山川與細膩的人物筆觸，感受寫意之美。隨後承老師張振宇引領，以科學與精確的構圖理解美學，體會理性中的專注。再因馬曉瑛老師不斷鼓勵，使她能自在而歡喜地享受俄式嚴謹卻奔放的光影，與繽紛多彩的滋養。

主辦單位強調，本次展覽不僅是藝術作品的集結，也是十餘年師生情誼與創作交流的成果展現。作品呈現東西交融的文化氣韻，更彰顯藝術家以愛與信念織就的生命視野，體現藝術傳承與創新的價值。

「曉畫境」凝聚的不僅是繪畫的美感，更是一種信仰—相信藝術能照亮人心，承載記憶，並將生命的真誠與堅持化為永恆力量，誠摯邀請民眾走入「曉畫境」，在作品之間感受藝術所帶來的溫度與力量。

