氣喘用藥「可滅喘懸浮吸入液」將停供 徵求專案輸入製造

氣喘用藥「可滅喘懸浮吸入液1公絲/2公撮」名列必要藥品清單。食藥署公告，預計明年起停止供應，除同成分、不同劑型及不同含量的國產替代藥品，已公開徵求專案輸入或製造。

從化痰藥「氣舒痰」暫停供應台灣市場，到「可滅喘」將停止供應，台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長、林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授姚宗杰今天直言，單看一個藥物短缺問題形同見樹不見林，關鍵還是在於健保給付價格。

姚宗杰告訴中央社記者，面對健保，藥價幾乎只有每年遞減的份，即便新藥也是如此，甚至擴增適應症都可能是要求藥商減價理由，長久下來，藥商當然也會思考，同樣藥品賣到其他國家，藥價相對有優勢之外，市場也比台灣大，因此健保制度若沒有辦法獲得彈性調整，缺藥絕對不是單一問題，要更全面討論。

他以Buffet比喻，Buffet主打充滿多樣性，若健保宣稱是藥物齊備的Buffet，結果這個沒有、那個沒有，卻還告訴民眾「有其他藥物可替代」，甚至只剩單點、一兩種藥物可選，在多樣性消失後，「那還算什麼Buffet？」

姚宗杰認為，政府應該要教育民眾，在萬物皆漲的情況下，健保費率應該要適度調整，同時應研議相關彈性調整制度，比方說跟著最低工資或物價指數連動等，總不能一個藥價幾十年來都沒有變，在通貨膨脹情況下，現在的1萬元購買力比20年前的1萬元要低。

衛生福利部食品藥物管理署10月1日在西藥醫療器材供應平台公告，由台灣阿斯特捷利康股份有限公司輸入的「可滅喘懸浮吸入液1公絲/2公撮」，衛署藥輸字第022049號，預計民國115年起停止供應。

食藥署藥品組副組長林意筑說明，這款藥品屬藥事法第27-2條公告的必要藥品，適應症為「支氣管氣喘」。主成分為BUDESONIDE。

根據衛福部中央健康保險署藥品申報量，這款藥品在113年用量約31萬8019支。林意筑指出，食藥署接獲許可證持有藥商台灣阿斯特捷利康股份有限公司通報，表示經廠商內部考量，將停止供應，目前此藥品仍有庫存。

臨床端評估後，林意筑強調，國內尚有其他同成分、不同劑型及不同含量的國產藥品許可證可供替代使用，已於10月1日將相關藥品資訊公布在西藥醫療器材供應資訊平台。

食藥署建議，醫療機構視院內庫存，將案內藥品優先保留予無法以前述替代藥品的病人使用。

林意筑說，食藥署已啟動公開徵求作業，保障國人用藥權益，同時掌握案內藥品供應情形，與相關醫學會及藥商討論交流臨床需求等事宜，後續將輔導國產廠商生產「BUDESONIDE吸入用懸浮劑」，落實推動國藥國用。