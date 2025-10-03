快訊

滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑氣爆噴飛民眾 現場多人受傷

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

氣喘用藥「可滅喘懸浮吸入液」將停供 徵求專案輸入製造

中央社／ 台北3日電

氣喘用藥「可滅喘懸浮吸入液1公絲/2公撮」名列必要藥品清單。食藥署公告，預計明年起停止供應，除同成分、不同劑型及不同含量的國產替代藥品，已公開徵求專案輸入或製造。

從化痰藥「氣舒痰」暫停供應台灣市場，到「可滅喘」將停止供應，台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長、林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授姚宗杰今天直言，單看一個藥物短缺問題形同見樹不見林，關鍵還是在於健保給付價格。

姚宗杰告訴中央社記者，面對健保，藥價幾乎只有每年遞減的份，即便新藥也是如此，甚至擴增適應症都可能是要求藥商減價理由，長久下來，藥商當然也會思考，同樣藥品賣到其他國家，藥價相對有優勢之外，市場也比台灣大，因此健保制度若沒有辦法獲得彈性調整，缺藥絕對不是單一問題，要更全面討論。

他以Buffet比喻，Buffet主打充滿多樣性，若健保宣稱是藥物齊備的Buffet，結果這個沒有、那個沒有，卻還告訴民眾「有其他藥物可替代」，甚至只剩單點、一兩種藥物可選，在多樣性消失後，「那還算什麼Buffet？」

姚宗杰認為，政府應該要教育民眾，在萬物皆漲的情況下，健保費率應該要適度調整，同時應研議相關彈性調整制度，比方說跟著最低工資或物價指數連動等，總不能一個藥價幾十年來都沒有變，在通貨膨脹情況下，現在的1萬元購買力比20年前的1萬元要低。

衛生福利部食品藥物管理署10月1日在西藥醫療器材供應平台公告，由台灣阿斯特捷利康股份有限公司輸入的「可滅喘懸浮吸入液1公絲/2公撮」，衛署藥輸字第022049號，預計民國115年起停止供應。

食藥署藥品組副組長林意筑說明，這款藥品屬藥事法第27-2條公告的必要藥品，適應症為「支氣管氣喘」。主成分為BUDESONIDE。

根據衛福部中央健康保險署藥品申報量，這款藥品在113年用量約31萬8019支。林意筑指出，食藥署接獲許可證持有藥商台灣阿斯特捷利康股份有限公司通報，表示經廠商內部考量，將停止供應，目前此藥品仍有庫存。

臨床端評估後，林意筑強調，國內尚有其他同成分、不同劑型及不同含量的國產藥品許可證可供替代使用，已於10月1日將相關藥品資訊公布在西藥醫療器材供應資訊平台。

食藥署建議，醫療機構視院內庫存，將案內藥品優先保留予無法以前述替代藥品的病人使用。

林意筑說，食藥署已啟動公開徵求作業，保障國人用藥權益，同時掌握案內藥品供應情形，與相關醫學會及藥商討論交流臨床需求等事宜，後續將輔導國產廠商生產「BUDESONIDE吸入用懸浮劑」，落實推動國藥國用。

藥品 健保 食藥署

延伸閱讀

自費抗病毒藥物紓伏效傳缺貨 食藥署9月接獲通知：年底可恢復供貨

快設好鬧鐘！ 饗賓6大Buffet「2026農曆春節訂位」時間表出爐 黑卡會員10/1優先卡位

量販店鮮蝦仁產地「印尼改標台灣」、豬大骨過期 食藥署開罰

食藥署預告新規 吹哨者檢舉健康食品「宣稱療效」最高可獲百萬獎金

相關新聞

明年健保罕病預算缺18億 病團創辦人淚灑立法院：病友處境如倒掛城牆

明年度健保總額協商，雖是23年來首次取得共識，但罕見疾病基金會發出聲明，指罕藥專款「大幅不足」，病友不得不接受協商結果，...

台中美國學校傳食物中毒 台中慈濟：到院8患者均上吐下瀉、畏寒無力

台中美國學校今天驚傳疑似食物中毒，台中市消防局下午近4時接獲報案，立即派遣出救護人員，現場有多名學生嘔吐、肢體無力，將患...

石崇良嚴查代掛、擬調升醫學中心部分負擔 專家憂窮人難在大醫院看病

健保總額有限，醫院點值過低卻工作繁重，造成醫護人力出走。為確保點值，強化分級醫療，衛福部長石崇良今天拋出，將持續監測醫學...

中秋連假首日放晴恐湧現車潮 10大易塞地雷路段出爐

明日(10/4) 為中秋節連續假期首日，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里) 1.3倍，其...

國慶台北101煙火、無人機展演 34條公車將取消停靠這16站

配合「2025台北101國慶煙火暨無人機展演」，台北101周邊道路於114年10月10日下午9時至10時25分將進行交通...

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。