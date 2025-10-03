中秋連假野柳風景區、龜吼漁港、金山市區恐塞 規畫3替代道路
中秋三天連假明天到來，因值萬里蟹產季，金山警分局預估野柳風景區、龜吼漁港、金山市區將吸引大量人潮前往恐大塞車，已規畫三處替代道路，並請民眾避開易塞時段。
金山警分局表示，因連假多天，各觀光景點周邊道路預計於連假期間將湧入大量人車，易造成交通壅塞情形，規畫交通疏導管制勤務，轄內重要路段及路口將由員警依據車流狀況機動調整路口號誌。
警方說，萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，野柳風景區、龜吼漁港、金山市區等因適逢萬里蟹產季預期，將吸引大量人潮前往。
警方建議用路人可行駛以下替代道路：
一、往野柳風景區或龜吼漁港民眾，可由台2線玉田路口往金山方向，左轉行駛玉田路前往野柳地質公園及海洋世界。
二、從基隆端欲前往法鼓山、中角灣及石門地區民眾，可於萬里區下社路口提前右轉行駛磺清路前往台2線，避開金山市區車流。
三、前往金山老街用路人可沿金山區磺清路或環金路轉台2線行
駛，避開行經金山市區道路。
金山警分局表示，根據往年經驗基隆往金山方向尖峰時段約為上午10時至下午2時；金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段約為下午3時至6時，民眾規畫行程時可避開尖峰時段並改道行駛走替代道路，避免回堵於車陣中，節省交通時間，亦可注意收聽警廣路況報導，以利掌握最新資訊。
