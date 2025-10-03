中秋連假首日放晴恐湧現車潮 10大易塞地雷路段出爐

明日(10/4) 為中秋節連續假期首日，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

交通部高公局表示，明日相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

明日各地天氣大多為多雲到晴，可能有大量返鄉及出遊車潮，預判重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

高公局提醒用路人，連假期間車流量大，行駛途中亦應更加小心，隨時注意前方動態，握好方向盤，勿分心或疲勞駕駛，以確保行車安全。