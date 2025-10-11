鞋全家福周年慶全面85折

圖／鞋全家福 提供

光輝10月最佳亮點在鞋全家福，鞋全家福歡慶周年慶，全面85折與滿額禮活動只到10月20日，超值周年慶好康好禮一串串,折扣好鞋一雙雙，會員持卡或出示APP會員條碼再享95折，結帳歡迎使用鞋全家福商品卡，APP會員歡迎使用當月生日優惠，敬請把握最後一周，呼朋喚友全家總動員一起分享我們周年慶的喜悅!

滿額贈

即日起～10月20日，周年慶活動期間單筆消費(折扣後)滿NT$2,000元送“不鏽鋼輕巧保鮮盒”乙個，數量有限，送完為止(恕不累計)。

圖／鞋全家福 提供

鞋全家福商品卡

邁入第四季來到歲末交換禮物、寒冬送暖及企業尾牙的時節，送禮首推鞋全家福商品卡，暖心超實用，鞋全家福商品卡分$1000元、$500元及$100元三種面額，三種可以互相搭贈，歡迎企業機關、學校團體或公司行號提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2

▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供

周年慶品牌品牌加碼8折

★10月9日─10月14日 LOTTO男、女、童運動鞋正價品8折。

圖／鞋全家福 提供

★10月9日─10月14日PUMA鞋類全品項正價品8折。

圖／鞋全家福 提供

鞋全家福線上購物

圖／鞋全家福 提供

鞋全家福線上購物、實體門市取貨免運，讓您一次購物同時擁有網路購物的便利及實體門市親切服務，歡迎多加使用。

*輸碼現折*

即日起到10/23，於線上購物官網單筆滿$1,000元，輸入【y25MKT-100】立即現折$100元。

★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供

MIT微笑協力店

鞋全家福是MIT微笑協力店，提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，訴求台灣在地製造，品質認證，歡迎親臨門市或線上購物官網選購。認明<微笑標章>安心選購!

圖／鞋全家福 提供

昂路名鞋館 周年慶滿額現折

即日起至11月2日，於昂路名鞋館門市單筆結帳滿$2000元送不銹鋼輕巧保鮮盒乙個，數量有限,送完為止(恕不累計)，滿$3,300元現折$300元、滿額最高現折$800元，歡慶周年慶重重好康,歡迎親臨門市選購。

圖／鞋全家福 提供

昂路名鞋館線上購物

圖／鞋全家福 提供

即日起到11/2，昂路名鞋館線上購物周年慶專屬活動(實體門市恕無同步配合)

❤第一重：線上購物下單就送鞋拔乙個(數量有限 送完為止)

❤第二重：滿$2000折160、滿$3300折300、滿$5000折500

圖／鞋全家福 提供

昂路名鞋館官網：https://www.enroute.com.tw/

鞋全家福官網：https://www.familyshoes.com.tw/

鞋全家福粉專：https://www.facebook.com/familyshoesinfo

鞋全家福IG ：https://www.instagram.com/familyshoes_ig/