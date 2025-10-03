國慶台北101煙火、無人機展演 34條公車將取消停靠這16站

配合「2025台北101國慶煙火暨無人機展演」，台北101周邊道路於114年10月10日下午9時至10時25分將進行交通管制(視現場交管情況提前或延後)，信義幹線、承德幹線等共34條公車將取消停靠「市政府（市府）」、「市政府（松壽）」及「市政府（松仁）」等16個站位。

北市公運處表示，公車改道，請民眾至鄰近站位或於改道動線上之現有站位乘車，或搭乘捷運淡水信義線及板南線前往活動地點。