國慶台北101煙火、無人機展演 34條公車將取消停靠這16站
配合「2025台北101國慶煙火暨無人機展演」，台北101周邊道路於114年10月10日下午9時至10時25分將進行交通管制(視現場交管情況提前或延後)，信義幹線、承德幹線等共34條公車將取消停靠「市政府（市府）」、「市政府（松壽）」及「市政府（松仁）」等16個站位。
北市公運處表示，公車改道，請民眾至鄰近站位或於改道動線上之現有站位乘車，或搭乘捷運淡水信義線及板南線前往活動地點。
台北市聯營公車路線因活動管制取消停靠之站位，在「大台北公車」網頁(ebus.gov.taipei)、手機版網頁(pda.5284.gov.taipei)以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。如對公車改道有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或透過台北市民當家熱線1999(外縣市:02-27208889)了解相關訊息。
