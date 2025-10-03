快訊

國慶台北101煙火、無人機展演 34條公車將取消停靠這16站

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國慶台北101煙火、無人機展演，34條公車改道訊息。圖／北市公運處提供
配合「2025台北101國慶煙火暨無人機展演」，台北101周邊道路於114年10月10日下午9時至10時25分將進行交通管制(視現場交管情況提前或延後)，信義幹線、承德幹線等共34條公車將取消停靠「市政府（市府）」、「市政府（松壽）」及「市政府（松仁）」等16個站位。

北市公運處表示，公車改道，請民眾至鄰近站位或於改道動線上之現有站位乘車，或搭乘捷運淡水信義線及板南線前往活動地點。

台北市聯營公車路線因活動管制取消停靠之站位，在「大台北公車」網頁(ebus.gov.taipei)、手機版網頁(pda.5284.gov.taipei)以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。如對公車改道有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或透過台北市民當家熱線1999(外縣市:02-27208889)了解相關訊息。

國慶台北101煙火、無人機展演，34條公車改道訊息。圖／北市公運處提供
國慶台北101煙火、無人機展演，34條公車改道訊息。圖／北市公運處提供
圖為台北101首度施放國慶煙火及雷射光雕秀。（本報資料照片）
因應連假大批鏟子超人前進光復 台鐵、公路局增開班次

因應中秋連假期間花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，台鐵於本月4日至6日加開新左營－台東-花蓮區間快車6列次，以提供充足運能。

中秋連假隔3天又放國慶連假 新北交通管制看過來

今年中秋連假與國慶連假僅間隔3日，新北市交通大隊指出，高公局於連假首日10月4日及10日凌晨0時至中午12時、連假第二日...

未落實分級醫療直衝大醫院 石崇良不排除提升部分負擔回50%

台灣大醫院及熱門門診掛號困難，也衍生出找人「代掛號」亂象，衛福部長石崇良表示，國人多有名醫迷思，近期不斷在落實分級醫療，...

影／舊草嶺隧道「銀河中的月圓」光雕 星海秘境很浪漫

中秋連假明天到來，交通部觀光署東北角管理處特別在有百年歷史的舊草嶺隧道推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，以「銀河中的月...

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

台南消保官查訪中秋物價 月餅、應景食材價格微漲

中秋節將至，台南市法制處查訪應節食品價格，蛋黃酥、綠豆椪及月餅每顆價格落在48至120元間，部分單品較去年上漲3至5元，...

