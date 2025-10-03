謝三泰東京攝影展揭幕 用鏡頭紀錄台灣民主化歷程

快訊

中央社／ 東京3日專電

曾任攝影記者的謝三泰今天在日本東京台灣文化中心舉辦「街頭劇場、火燒島/流麻溝十五號」攝影展，他在開幕式上強調，台灣的自由民主不是憑空而降，而是走上街頭爭取而來的。駐日代表李逸洋1980年代曾因蓬萊島雜誌事件入獄，觀展感觸尤其深刻。

展覽由文化部駐日台灣文化中心主辦，展出60件攝影作品與1件影像作品，由華梵大學教授、攝影家沈昭良策展，展期自10月3日至11月3日。駐日代表李逸洋下午親自出席開幕式。

謝三泰出生在1950年代末期，從二二八事件、白色恐怖，到美麗島事件，他親身經歷台灣為了追求自由、對抗威權體制的衝撞與犧牲。1987年，他進入報社，從事新聞攝影工作，親眼見證台灣民主化的歷程，從街頭運動到制度改革，並用鏡頭記錄下一切。

他在致詞中提到，這些影像涵蓋台灣民主發展的重要節點，包括反軍人干政、台灣學運、520農民運動、勞動人權抗爭、原住民運動，為了爭取言論自由不惜自焚的鄭南榕事件，以及海外黑名單解除運動，展現台灣人民追求民主自由的決心與意志。

謝三泰表示，退休後，他開始整理這些影像資料，希望透過出版與展覽的形式，把台灣這段歷史與更多人分享與對話。這次在東京展出，希望與日本的朋友們一起分享作為一名紀實攝影工作者的成果。

謝三泰指出，希望透過這些照片，讓更多沒有經歷過台灣戒嚴與民主化過程的年輕人，理解到「台灣的自由空氣並不是憑空而降，而是一群群台灣人走上街頭爭取而來的」。

駐日代表李逸洋表示，謝三泰長期關注社會運動與弱勢，是台灣解嚴前後第一線的影像見證及紀錄者，不僅專注於新聞現場，也關注到庶民生活、勞工朋友與弱勢族群，為台灣社會歷程留下了珍貴的歷史紀錄。這些作品不僅是藝術創作，更是台灣走向民主化的重要見證。

他表示，對他個人而言，謝三泰的攝影作品也喚起了許多記憶。他在1986年因「蓬萊島雜誌事件」入獄，親身經歷威權時代的迫害，因此當他看到謝三泰鏡頭下的街頭抗爭場景時，彷彿重新回到了當年的現場，心中湧起強烈的共鳴。

李逸洋表示，1987年，他當時擔任民進黨第二屆文宣部主任，與謝三泰是街頭老戰友，今天在東京參加他的攝影展，感到無比親切。「謝三泰的影像再次提醒我們，今天所享有的自由與人權，是先行者們經過無數努力與犧牲換取而來的，更應珍惜這份得來不易的成果，並讓這份精神傳承下去」。

受訪時，謝三泰被問及在東京辦展的意義，他表示，當前中國持續發動「認知作戰」，希望日本作為台灣友好的朋友，能理解台灣民主運動的進程，理解民主與自由得來不易，不該輕易被中國的認知戰瓦解。

李逸洋 日本

