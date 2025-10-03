開館22週年 台文館「文學暢秋日市集」18日登場

快訊

中央社／ 台南3日電

國立台灣文學館迎接開館22週年，館方今天宣布，館慶「文學暢秋日Bûn-ha̍k tshàng-tshiu ji̍t市集」18日起連2天在台文館登場，以品牌、美食及音樂等帶來秋日文化體驗。

台文館今天指出，今年台文館慶「文學暢秋日Bûn-ha̍k tshàng-tshiu ji̍t市集」，以「文學是對話」為核心理念，結合母語元素，串聯獨立書店、藝術創作、跨國文化、特色飲食、音樂表演等。

市集集結近100攤質感風格品牌、美食、音樂、講座等，還有6個捷克特色展位；另推出3場交流講座、1場藝術裝置共創、9場音樂演出等，帶來多元語言、創作背景的跨界對話。

市集規劃書森島、語棲島、文學島、飽讀島、風聲島等5座主題之島，遍布館內外，交織成「秋日文學島」，讓遊客在各角落展開屬於自己的文學對話。

今年適逢文學家葉石濤百歲冥誕，葉石濤文學紀念館也將設置臨時郵局，推出限定專屬郵戳，歡迎遊客「寫信給葉老」。

