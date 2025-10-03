展現城市多元能量！亞洲最大馬戲嘉年華 今年首度移師高雄港灣
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，現場搭起3頂巨型馬戲篷，集結多國頂尖馬戲團隊與打造戶外港邊馬戲樂園。除了戶外園區免費入場，還有市集美食、旋轉木馬高空體驗、港邊酒吧與DJ派對、12檔世界級馬戲作品，來高雄就能一次看多國頂級馬戲團隊表演超划算，還有音樂DJ派對等精彩演出，搭配戶外快閃活動、互動體驗與市集，從早到晚輪番登場，讓民眾感受馬戲嘉年華魅力。
今年以「馬戲水手村」為主題，3頂巨型馬戲篷、8個國家頂尖團隊、超過100場精采演出，自街頭起家的 FOCASA 馬戲團，15 年來不斷推動台灣馬戲走向國際。第二屆落腳高雄，不僅展現港都深厚的文化底蘊，更讓亞洲規模最大的馬戲藝術節在此成形。高雄市文化局表示，藉由 FOCASA 馬戲藝術節，希望能展現高雄作為國際文化城市的多元能量，持續形塑亞洲最具特色的馬戲藝術之都。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
