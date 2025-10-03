快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

展現城市多元能量！亞洲最大馬戲嘉年華 今年首度移師高雄港灣

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，要讓民眾感受馬戲嘉年華魅力。記者劉學聖／攝影
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，要讓民眾感受馬戲嘉年華魅力。記者劉學聖／攝影

高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，現場搭起3頂巨型馬戲篷，集結多國頂尖馬戲團隊與打造戶外港邊馬戲樂園。除了戶外園區免費入場，還有市集美食、旋轉木馬高空體驗、港邊酒吧與DJ派對、12檔世界級馬戲作品，來高雄就能一次看多國頂級馬戲團隊表演超划算，還有音樂DJ派對等精彩演出，搭配戶外快閃活動、互動體驗與市集，從早到晚輪番登場，讓民眾感受馬戲嘉年華魅力。

今年以「馬戲水手村」為主題，3頂巨型馬戲篷、8個國家頂尖團隊、超過100場精采演出，自街頭起家的 FOCASA 馬戲團，15 年來不斷推動台灣馬戲走向國際。第二屆落腳高雄，不僅展現港都深厚的文化底蘊，更讓亞洲規模最大的馬戲藝術節在此成形。高雄市文化局表示，藉由 FOCASA 馬戲藝術節，希望能展現高雄作為國際文化城市的多元能量，持續形塑亞洲最具特色的馬戲藝術之都。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，啟德機械董事長胡漢龑特別贊助這次公益活動。記者劉學聖／攝影
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，啟德機械董事長胡漢龑特別贊助這次公益活動。記者劉學聖／攝影
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，要讓民眾感受馬戲嘉年華魅力。記者劉學聖／攝影
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，要讓民眾感受馬戲嘉年華魅力。記者劉學聖／攝影
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，要讓民眾感受馬戲嘉年華魅力。記者劉學聖／攝影
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，要讓民眾感受馬戲嘉年華魅力。記者劉學聖／攝影
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，啟德機械董事長胡漢龑特別贊助這次公益活動。記者劉學聖／攝影
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，啟德機械董事長胡漢龑特別贊助這次公益活動。記者劉學聖／攝影
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，啟德機械董事長胡漢龑特別贊助這次公益活動。記者劉學聖／攝影
高雄FOCASA馬戲藝術節從今天起將展開兩周活動，啟德機械董事長胡漢龑特別贊助這次公益活動。記者劉學聖／攝影

團隊 藝術節

延伸閱讀

基隆海洋老鷹嘉年華大遊行明登場 市區大範圍封路交管

台積電高雄2奈米「第一片晶片」贈高市府 陳其邁：百感交集

基隆海洋老鷹嘉年華...森巴風情舞熱城市 萌小鷹、鷹站長空飄氣球爭寵

3公尺「萌小鷹」首亮相 10/4基隆海洋老鷹嘉年華陪踩街

相關新聞

因應連假大批鏟子超人前進光復 台鐵、公路局增開班次

因應中秋連假期間花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，台鐵於本月4日至6日加開新左營－台東-花蓮區間快車6列次，以提供充足運能。

中秋連假隔3天又放國慶連假 新北交通管制看過來

今年中秋連假與國慶連假僅間隔3日，新北市交通大隊指出，高公局於連假首日10月4日及10日凌晨0時至中午12時、連假第二日...

未落實分級醫療直衝大醫院 石崇良不排除提升部分負擔回50%

台灣大醫院及熱門門診掛號困難，也衍生出找人「代掛號」亂象，衛福部長石崇良表示，國人多有名醫迷思，近期不斷在落實分級醫療，...

影／舊草嶺隧道「銀河中的月圓」光雕 星海秘境很浪漫

中秋連假明天到來，交通部觀光署東北角管理處特別在有百年歷史的舊草嶺隧道推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，以「銀河中的月...

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

台南消保官查訪中秋物價 月餅、應景食材價格微漲

中秋節將至，台南市法制處查訪應節食品價格，蛋黃酥、綠豆椪及月餅每顆價格落在48至120元間，部分單品較去年上漲3至5元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。