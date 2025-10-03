未落實分級醫療直衝大醫院 石崇良不排除提升部分負擔回50%

台灣大醫院及熱門門診掛號困難，也衍生出找人「代掛號」亂象，衛福部長石崇良表示，國人多有名醫迷思，近期不斷在落實分級醫療，並觀察個別醫院總額全面施行後，各層級醫院病人變化的情形，如果醫學中心的輕症、慢性病占比仍高，不排除回歸健保法第43條規定，未經轉診的部分負擔從現行20%提升回50%。

根據健保法第43條規定，保險對象應自行負擔門診或急診費用20%，居家照護醫療費用5%，但不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔其30%、40%、50%。第一項應自行負擔費用，主管機關於必要時，得依診所及各級醫院前一年平均門診費用及第一項所定比率，以定額方式收取，並每年公告其金額。

石崇良表示，健保法第43條設置後，現行並未依法收取到50%的高部分負擔，因醫學中心的任務是救治病況複雜的病人，針對個別醫院總額實施後，會持續觀察每層級醫院的病人變化情形，若輕症或是穩定的慢性病人占比成數還是太高的話，希望先透過醫院間分流，預計半年時間觀察並檢討，若成效有限將朝提高部分負擔方向研議。