快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

未落實分級醫療直衝大醫院 石崇良不排除提升部分負擔回50%

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，正觀察個別醫院總額施行後的成效，若醫學中心的輕症、慢性病占比仍高，不排除回歸健保法第43條規定，未經轉診的部分負擔從現行20%提升回50%。本報資料照片
衛福部長石崇良表示，正觀察個別醫院總額施行後的成效，若醫學中心的輕症、慢性病占比仍高，不排除回歸健保法第43條規定，未經轉診的部分負擔從現行20%提升回50%。本報資料照片

台灣大醫院及熱門門診掛號困難，也衍生出找人「代掛號」亂象，衛福部長石崇良表示，國人多有名醫迷思，近期不斷在落實分級醫療，並觀察個別醫院總額全面施行後，各層級醫院病人變化的情形，如果醫學中心的輕症、慢性病占比仍高，不排除回歸健保法第43條規定，未經轉診的部分負擔從現行20%提升回50%。

根據健保法第43條規定，保險對象應自行負擔門診或急診費用20%，居家照護醫療費用5%，但不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔其30%、40%、50%。第一項應自行負擔費用，主管機關於必要時，得依診所及各級醫院前一年平均門診費用及第一項所定比率，以定額方式收取，並每年公告其金額。

石崇良表示，健保法第43條設置後，現行並未依法收取到50%的高部分負擔，因醫學中心的任務是救治病況複雜的病人，針對個別醫院總額實施後，會持續觀察每層級醫院的病人變化情形，若輕症或是穩定的慢性病人占比成數還是太高的話，希望先透過醫院間分流，預計半年時間觀察並檢討，若成效有限將朝提高部分負擔方向研議。

醫學中心 部分負擔 健保

延伸閱讀

遏止代掛亂象 石崇良：擋程式掛號、強化分級醫療

代掛號恐涉醫療廣告違規 石崇良：最高罰25萬、半年後檢討成效

防業者代掛醫院靠查「IP位址」 專家：破除名醫迷思一定掛得到號

將嚴查代掛名醫風氣 石崇良：破壞制度也不公平

相關新聞

中秋連假首日放晴恐湧現車潮 10大易塞地雷路段出爐

明日(10/4) 為中秋節連續假期首日，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里) 1.3倍，其...

因應連假大批鏟子超人前進光復 台鐵、公路局增開班次

因應中秋連假期間花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，台鐵於本月4日至6日加開新左營－台東-花蓮區間快車6列次，以提供充足運能。

中秋連假隔3天又放國慶連假 新北交通管制看過來

今年中秋連假與國慶連假僅間隔3日，新北市交通大隊指出，高公局於連假首日10月4日及10日凌晨0時至中午12時、連假第二日...

未落實分級醫療直衝大醫院 石崇良不排除提升部分負擔回50%

台灣大醫院及熱門門診掛號困難，也衍生出找人「代掛號」亂象，衛福部長石崇良表示，國人多有名醫迷思，近期不斷在落實分級醫療，...

影／舊草嶺隧道「銀河中的月圓」光雕 星海秘境很浪漫

中秋連假明天到來，交通部觀光署東北角管理處特別在有百年歷史的舊草嶺隧道推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，以「銀河中的月...

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。