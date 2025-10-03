台南消保官查訪中秋物價 月餅、應景食材價格微漲

中秋節將至，台南市法制處查訪應節食品價格，蛋黃酥、綠豆椪及月餅每顆價格落在48至120元間，部分單品較去年上漲3至5元，月餅禮盒在賣場價格約漲10元，漲幅約3%。漲價主因奶油、豬肉等原物料成本上升。

生鮮食材供應充足，但豬肉每台斤170至220元、雞腿90至140元，海鮮與部分蔬果價格因節慶需求及颱風豪雨影響微幅上漲。雞蛋價格穩定，每台斤36至41元。

法制處提醒消費者購買時注意食品新鮮度、有效期限及價格標示完整，建議多家比價或選擇信譽商家；如有消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線或向市府法制處消費者保護官室洽詢。

法制處自9月16日起即陸續至本市舊振南、聖保羅、金葡萄、萬川號、舊永瑞珍及舊來發等6家知名月餅店家，與家樂福、全聯、大全聯、北海道等4家連鎖賣場，並會同市場處至崇德、水仙宮、保安、麻豆、新營第一等9處傳統市場，實地瞭解中秋月餅及應景生鮮食材的價格與供應情形。