鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
失智症示意圖。 圖／ingimage
失智症示意圖。 圖／ingimage

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

高敏敏表示，國外團隊在《Nature》發表最新研究，顯示鋰對於大腦認知功能、延緩阿茲海默症，可能有保護作用。團隊在輕度認知障礙（MCI）者，甚至早期阿茲海默症患者的大腦裡，發現鋰含量顯著下降，也就是說鋰的缺乏不只是情緒問題，而是會牽動大腦退化的關鍵因子。

高敏敏解釋「鋰」對於人體的重要性，在於維持腦內穩定（幫助情緒平衡）、保護神經（降低大腦慢性發炎）、延緩退化（減少β-澱粉樣蛋白堆積、tau蛋白病變）。至於要怎麼補充「鋰」，她教大家日常飲食可以吃5類食物：

全榖雜糧類：小麥、燕麥、馬鈴薯

蔬果類：高麗菜、菠菜、番茄、草莓、葡萄、香蕉

蛋白質類：深海魚、蝦、雞蛋

豆類：大豆、扁豆

堅果類：核桃、杏仁、花生

此外高敏敏也建議家族有失智症病史，或擔心長輩有這樣狀況，平時可以吃足夠蔬菜+全榖雜糧、多攝取堅果和水果、搭配均衡營養+足夠水分、保持運動習慣、搭配麥得飲食（MIND Diet），來預防阿茲海默症。

失智症 阿茲海默症 營養師

