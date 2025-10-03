影／舊草嶺隧道「銀河中的月圓」光雕 星海秘境很浪漫

中秋連假明天到來，交通部觀光署東北角管理處特別在有百年歷史的舊草嶺隧道推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，以「銀河中的月圓」為主題，將隧道幻化為夢幻星河廊道，陪伴民眾不一樣的中秋佳節，展期今天起到10月7日。

東北角管理處表示，福隆舊草嶺隧道橫跨新北福隆與宜蘭石城兩地，此次活動邀請知名光雕藝術家徐志銘設計，徐志銘以細膩的光影，營造隧道內漫天星河與皎潔圓月的氛圍。

隧道內以科技光雕手法打造中秋氛圍，可以看到月亮從銀河中緩緩升起，照耀隧道壁面與拱頂，遊客彷彿走進穿越星海的秘境，結合文化底蘊與浪漫意境。

東北角管理處建議，遊客白天可騎乘單車穿越隧道，即可欣賞多層次光影效果，體驗隧道化身星河舞台的震撼景象。但假日由於隧道內自行車輛眾多，為避免碰撞危險，假日限定遊客只能以自行車騎遊方式體驗，不開放行人步行。