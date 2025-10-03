快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

推廣生產履歷花生 虎尾農會新品「元氣の果」上市

中央社／ 雲林縣3日電

雲林縣虎尾鎮農會長期推廣生產履歷的落花生，並將其加工成不同產品販售，增加花生使用量與市場曝光度，今年落花生混合多種堅果，推出新品「元氣の果」，讓消費者元氣滿滿。

雲林縣虎尾鎮農會今天舉辦「元氣の果」等落花生新品、新裝發表會暨農民節表彰系列活動，國民黨立委張嘉郡、雲林縣長張麗善等人共同呼籲民眾多多支持國產，選擇安全、優質的雲林農特產品，為台灣農業創造更多價值與希望。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，農會秉持產銷履歷和契作保障的核心理念，每年契作落花生面積約250公頃，每顆花生皆有產銷履歷，並將其加工成不同產品販售，深受消費者喜愛。

蔡武吉指出，農會今年推出的「元氣の果」，特別將在地產銷履歷花生結合核桃、腰果、南瓜子、杏仁果等優質堅果，讓口感更豐富也兼具營養與美味，也增添滋味與優質植物性蛋白質，讓整體產品更具特色，凸顯出新產品的獨特之處。

此外，虎尾鎮農會透過產業策略聯盟的方式，攜手元長鄉農會、北港鎮農會、東石雜糧生產合作社、莿桐合作農場、客厝雜糧生產合作社等單位合作，共同推動花生加工品開發，從傳統花生糖、糕餅到創新爆米花、米香，逐步展現出地方特色，產業競爭力。

花生 農會 產銷履歷

延伸閱讀

營養價值不輸堅果和莓果！最新研究：葡萄是被忽視的「超級食物」

光復鄉受災每戶平均損失破百萬！縣府發5萬慰助金 一早排隊「限戶長」

光復災戶慰問金5萬元領現金 縣府後天8定點發、10月4日起可在農會領

台南北門農會會員代表候選人私下取得名冊拜票、交付香菸 法院判刑8月

相關新聞

因應連假大批鏟子超人前進光復 台鐵、公路局增開班次

因應中秋連假期間花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，台鐵於本月4日至6日加開新左營－台東-花蓮區間快車6列次，以提供充足運能。

中秋連假隔3天又放國慶連假 新北交通管制看過來

今年中秋連假與國慶連假僅間隔3日，新北市交通大隊指出，高公局於連假首日10月4日及10日凌晨0時至中午12時、連假第二日...

未落實分級醫療直衝大醫院 石崇良不排除提升部分負擔回50%

台灣大醫院及熱門門診掛號困難，也衍生出找人「代掛號」亂象，衛福部長石崇良表示，國人多有名醫迷思，近期不斷在落實分級醫療，...

影／舊草嶺隧道「銀河中的月圓」光雕 星海秘境很浪漫

中秋連假明天到來，交通部觀光署東北角管理處特別在有百年歷史的舊草嶺隧道推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，以「銀河中的月...

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

台南消保官查訪中秋物價 月餅、應景食材價格微漲

中秋節將至，台南市法制處查訪應節食品價格，蛋黃酥、綠豆椪及月餅每顆價格落在48至120元間，部分單品較去年上漲3至5元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。