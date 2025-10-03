推廣生產履歷花生 虎尾農會新品「元氣の果」上市
雲林縣虎尾鎮農會長期推廣生產履歷的落花生，並將其加工成不同產品販售，增加花生使用量與市場曝光度，今年落花生混合多種堅果，推出新品「元氣の果」，讓消費者元氣滿滿。
雲林縣虎尾鎮農會今天舉辦「元氣の果」等落花生新品、新裝發表會暨農民節表彰系列活動，國民黨立委張嘉郡、雲林縣長張麗善等人共同呼籲民眾多多支持國產，選擇安全、優質的雲林農特產品，為台灣農業創造更多價值與希望。
虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，農會秉持產銷履歷和契作保障的核心理念，每年契作落花生面積約250公頃，每顆花生皆有產銷履歷，並將其加工成不同產品販售，深受消費者喜愛。
蔡武吉指出，農會今年推出的「元氣の果」，特別將在地產銷履歷花生結合核桃、腰果、南瓜子、杏仁果等優質堅果，讓口感更豐富也兼具營養與美味，也增添滋味與優質植物性蛋白質，讓整體產品更具特色，凸顯出新產品的獨特之處。
此外，虎尾鎮農會透過產業策略聯盟的方式，攜手元長鄉農會、北港鎮農會、東石雜糧生產合作社、莿桐合作農場、客厝雜糧生產合作社等單位合作，共同推動花生加工品開發，從傳統花生糖、糕餅到創新爆米花、米香，逐步展現出地方特色，產業競爭力。
