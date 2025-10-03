協助花蓮光復志工往返 公路局免費接駁車增加班次

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，交通部及公路局啟動大客車免費接駁專車計畫，讓志工順利抵達受災點，今天再針對花蓮站A、B線增加行駛班次，即日起調整為每30分鐘發一班車。

為協助熱心前往光復地區現場協助救災的志工，交通部及公路局9月28日啟動「志工服務行，交通部來負擔」大客車免費接駁專車計畫，由公路局每天在新城、花蓮、花蓮、壽豐及玉里火車站，提供6輛大客車，闢駛6條服務路線接駁參與救災志工住宿點與鄰近火車站間往返，累計迄今已提供760名志工接駁服務。

為因應中秋、國慶連假湧入光復地區救災志工人潮，公路局發布新聞稿表示，針對花蓮站A、B線增加行駛班次，自即日上午8時起調整為每30分鐘發一班車，以利接駁志工順利抵達災區協助重建，其餘路線發車時刻仍維持每小時發車，後續將視實際使用情形滾動檢討調整發車頻次，以確保災後交通不中斷。

為讓光復地區災民在整理家園期間能有安全、便利的交通接駁服務，公路局表示，持續提供免費計程車接駁服務，每天上午8時至下午6時（共10小時），受災民眾可以依自身往返的需求，在乘車前30分鐘透過預約專線（預約專線為：0925-372889、0939-943472、0927-799965）預定接駁服務。