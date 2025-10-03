白嘉莉高雄辦畫展 集結40多年創作逾70幅作品

快訊

中央社／ 高雄3日電
「白嘉莉美麗傳奇」藝術展今天在新光三越高雄左營店登場，主題以「愛」為出發，集結40多年創作，展出逾70幅作品。白嘉莉畫下在非洲看到的動物。（取材自臉書）
「白嘉莉美麗傳奇」藝術展今天在新光三越高雄左營店登場，主題以「愛」為出發，集結40多年創作，展出逾70幅作品。白嘉莉畫下在非洲看到的動物。（取材自臉書）

白嘉莉美麗傳奇」藝術展今天在新光三越高雄左營店登場，主題以「愛」為出發，集結40多年創作，展出逾70幅作品。白嘉莉說，每幅畫都是她用心用愛所繪，也等於是她給大家的一封情書

白嘉莉活躍於1960年代、曾是家喻戶曉的節目主持人。10月3日起至12日於新光三越高雄左營店舉辦「白嘉莉美麗傳奇」藝術展。主題以「愛」為出發，集結40多年來創作，展出逾70幅作品，還有全新作品「旺財搖錢樹」等首次亮相。

白嘉莉致詞表示，現場很多朋友遠道而來，許多人特地從國外回來看畫展，「我知道很多朋友是從小看我電視節目長大的，很高興今天跟大家齊聚一堂」。她並表示，每幅畫都是她用心用愛所畫，也等於是她給大家的一封情書。

白嘉莉也當場介紹新作品「旺財搖錢樹」，笑說「這個搖錢樹放在家裡，要出門購物的話，搖一搖，這個錢就掉下來了」。而就在白嘉莉介紹完這幅新作品後，現場立刻有人舉手表示要購買，當場就讓白嘉莉將代表售出的紅貼紙貼在畫旁。

新光三越高雄左營店表示，此次展覽除了展出白嘉莉經典畫作，更首次公開最新創作系列「馬上有錢花」、「紅魚系列」及「旺財搖錢樹」，展現白嘉莉融合東西方藝術語彙的獨特風格。

此外，新光三越也推出全台獨家「白嘉莉藝術家典藏版」限定悠遊卡2種款式，提供收藏家典藏。展覽現場還有白嘉莉畫展限定畫冊、書籍、2026年專屬桌曆及1比1人型合影區。週末更有機會與白嘉莉本人合影互動。

