第三屆小店永豐故事展華山開展 周末限定小店市集以良善消費改變社會

由永豐基金會主辦的「第三屆小店永豐」已在日前正式公開10家年度入選小店，展現永豐金集團助力地方、翻轉小店展開持續正能量循環的初心。同時永豐基金會並帶來「第三屆小店永豐故事展─在地．上線 On site．On air」，已在今日於華山中4A展館連續三日公開，同時本周六、日兩天還將有「永豐小店市集」，透過日常生活中的有意識消費，以行動支持小店。

「小店永豐計畫」是由永豐金控支持成立的永豐基金會所主辦，以公開徵集、結合專業評審、非典型的資源挹注幫助台灣本島與偏鄉小店持續突破經營關卡，為社會帶來有正向啟發的轉變。將在明、後兩日登場的「永豐小店市集」將一次呈現14間台灣在地小店，包含今年入選的「金喜檸檬」將帶來花蓮小農自產自銷的自製商品，儲存記憶、美味與文化的「成功海銀行」也將帶來台東海岸小鎮螺貝飛魚系列商品。推廣手工紙與在地傳統技藝的「廣興紙寮」、以文化走讀認識琉球多元性的「小島停琉書店」、主張「先認識、再認養」的動物友善「無尾香蕉動物學院」，亦都是今年入選店家並將在現場出攤。

出攤品牌另有歷屆獲選或本屆報名的小店店家包含「大山北月」、「可可雅米」、「Good Jam+」、「明日餐桌」，以及以企劃與設計力打造永續風土禮盒的「山里麵」，和透過精油純露以支援泡泡龍患者「土地工工」，最後「醒腦工作室」則在現場提供舒頭服務、帶來心靈療癒。

有體驗、有伴手、有美味，怎能少了愉快樂音？「秋波電台 qiūbō radio」 則將在10月4、5兩日的下午3至4點帶來DJ表演，同時「糖漬黃檸檬工作坊」、「祖嬤的調香體驗」兩場工作坊則分別由Good Jam+與土地工工主持，各場次皆為限定人次參加，並酌收費用，前者可在世界柑橘果醬大賽銀獎得主指導下DIY試做、20分鐘即可完成並將成品帶回家，後者則可調製出客製化的「祖嬤特調」香氛、另可現場加入群募方案即可免費參加。

第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air 展覽時間：10/3（五）至10/5（日） 市集時間：10/4（六）至10/5（日） 每日開放時間為11：00-20：00（10/5僅開放至18：00） 講座時間：10/4（六）至10/5（日）13:00-14:30各一場 地點：華山1914文創產業園區 中4A館

「第三屆小店永豐」故事展已在華山文創園區中4A館展開，現場並播放10間小店的影片介紹，帶人更深入理解小店理念與翻轉困境的創意。記者王聰賢／攝影

除「第三屆小店永豐」故事展外，周末六、日兩天還將有市集登場，匯集出攤、音樂表演與體驗工坊。記者王聰賢／攝影

由永豐基金會舉辦的「第三屆小店永豐」故事展將自即日起至周末、於華山文創園區中4A持續展出。記者王聰賢／攝影