快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

第三屆小店永豐故事展華山開展 周末限定小店市集以良善消費改變社會

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
10間小店各自展出了彼此的困境、解決方式與願景，從出版刊物、工作器具、咖啡豆，皆讓現場參觀者更為理解小店故事。記者王聰賢／攝影
10間小店各自展出了彼此的困境、解決方式與願景，從出版刊物、工作器具、咖啡豆，皆讓現場參觀者更為理解小店故事。記者王聰賢／攝影

永豐基金會主辦的「第三屆小店永豐」已在日前正式公開10家年度入選小店，展現永豐金集團助力地方、翻轉小店展開持續正能量循環的初心。同時永豐基金會並帶來「第三屆小店永豐故事展─在地．上線 On site．On air」，已在今日於華山中4A展館連續三日公開，同時本周六、日兩天還將有「永豐小店市集」，透過日常生活中的有意識消費，以行動支持小店。

「小店永豐計畫」是由永豐金控支持成立的永豐基金會所主辦，以公開徵集、結合專業評審、非典型的資源挹注幫助台灣本島與偏鄉小店持續突破經營關卡，為社會帶來有正向啟發的轉變。將在明、後兩日登場的「永豐小店市集」將一次呈現14間台灣在地小店，包含今年入選的「金喜檸檬」將帶來花蓮小農自產自銷的自製商品，儲存記憶、美味與文化的「成功海銀行」也將帶來台東海岸小鎮螺貝飛魚系列商品。推廣手工紙與在地傳統技藝的「廣興紙寮」、以文化走讀認識琉球多元性的「小島停琉書店」、主張「先認識、再認養」的動物友善「無尾香蕉動物學院」，亦都是今年入選店家並將在現場出攤。

出攤品牌另有歷屆獲選或本屆報名的小店店家包含「大山北月」、「可可雅米」、「Good Jam+」、「明日餐桌」，以及以企劃與設計力打造永續風土禮盒的「山里麵」，和透過精油純露以支援泡泡龍患者「土地工工」，最後「醒腦工作室」則在現場提供舒頭服務、帶來心靈療癒。

有體驗、有伴手、有美味，怎能少了愉快樂音？「秋波電台 qiūbō radio」 則將在10月4、5兩日的下午3至4點帶來DJ表演，同時「糖漬黃檸檬工作坊」、「祖嬤的調香體驗」兩場工作坊則分別由Good Jam+與土地工工主持，各場次皆為限定人次參加，並酌收費用，前者可在世界柑橘果醬大賽銀獎得主指導下DIY試做、20分鐘即可完成並將成品帶回家，後者則可調製出客製化的「祖嬤特調」香氛、另可現場加入群募方案即可免費參加。

第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air

展覽時間：10/3（五）至10/5（日）

市集時間：10/4（六）至10/5（日）

每日開放時間為11：00-20：00（10/5僅開放至18：00）

講座時間：10/4（六）至10/5（日）13:00-14:30各一場

地點：華山1914文創產業園區 中4A館

「第三屆小店永豐」故事展已在華山文創園區中4A館展開，現場並播放10間小店的影片介紹，帶人更深入理解小店理念與翻轉困境的創意。記者王聰賢／攝影
「第三屆小店永豐」故事展已在華山文創園區中4A館展開，現場並播放10間小店的影片介紹，帶人更深入理解小店理念與翻轉困境的創意。記者王聰賢／攝影
除「第三屆小店永豐」故事展外，周末六、日兩天還將有市集登場，匯集出攤、音樂表演與體驗工坊。記者王聰賢／攝影
除「第三屆小店永豐」故事展外，周末六、日兩天還將有市集登場，匯集出攤、音樂表演與體驗工坊。記者王聰賢／攝影
由永豐基金會舉辦的「第三屆小店永豐」故事展將自即日起至周末、於華山文創園區中4A持續展出。記者王聰賢／攝影
由永豐基金會舉辦的「第三屆小店永豐」故事展將自即日起至周末、於華山文創園區中4A持續展出。記者王聰賢／攝影
現場展出10間小店與文物，帶人看見小店的靈活思維與創新。記者王聰賢／攝影
現場展出10間小店與文物，帶人看見小店的靈活思維與創新。記者王聰賢／攝影

永豐 動物

延伸閱讀

台新辦青少年志工獎 起跑

台指期 行情可望延伸

台指期夜盤再創高 暫時強守26,500關卡

永豐基金會「小店永豐計畫」第三屆正式公開 加碼「永豐小店學」助小店營運「通關」

相關新聞

因應連假大批鏟子超人前進光復 台鐵、公路局增開班次

因應中秋連假期間花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，台鐵於本月4日至6日加開新左營－台東-花蓮區間快車6列次，以提供充足運能。

中秋連假隔3天又放國慶連假 新北交通管制看過來

今年中秋連假與國慶連假僅間隔3日，新北市交通大隊指出，高公局於連假首日10月4日及10日凌晨0時至中午12時、連假第二日...

未落實分級醫療直衝大醫院 石崇良不排除提升部分負擔回50%

台灣大醫院及熱門門診掛號困難，也衍生出找人「代掛號」亂象，衛福部長石崇良表示，國人多有名醫迷思，近期不斷在落實分級醫療，...

影／舊草嶺隧道「銀河中的月圓」光雕 星海秘境很浪漫

中秋連假明天到來，交通部觀光署東北角管理處特別在有百年歷史的舊草嶺隧道推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，以「銀河中的月...

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

台南消保官查訪中秋物價 月餅、應景食材價格微漲

中秋節將至，台南市法制處查訪應節食品價格，蛋黃酥、綠豆椪及月餅每顆價格落在48至120元間，部分單品較去年上漲3至5元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。