因應連假大批鏟子超人前進光復 台鐵、公路局增開班次

因應中秋連假期間花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，台鐵於本月4日至6日加開新左營－台東-花蓮區間快車6列次，以提供充足運能。

公路局也表示，為協助熱心前往光復地區現場協助救災的志工，交通部及公路局於9月28日啟動「志工服務行，交通部來負擔」大客車免費接駁專車計畫，由公路局每日於新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里火車站，提供6輛大客車，闢駛6條服務路線接駁參與救災志工住宿點與鄰近火車站間之往返，累計迄今已提供760名志工接駁服務。

為因應中秋、國慶連假湧入光復地區之救災志工人潮，公路局針對花蓮站A、B線增加行駛班次，自即日8：00起調整為每30分鐘發一班車，以利接駁志工順利抵達災區協助重建，其餘路線發車時刻仍維持每小時發車，後續將視實際使用情形滾動檢討調整發車頻次，以確保災後交通不中斷，歡迎有交通接駁需求之志工多多搭乘使用。

另為讓光復地區的災民在整理家園期間能有安全、便利的交通接駁服務，公路局持續提供免費計程車接駁服務，每日上午8時至下午6時(共10小時)，受災民眾可以依自身往返的需求，於乘車前30分鐘透過預約專線(預約專線為：0925-372889、0939-943472、0927-799965)預定接駁服務，歡迎有交通接駁需求之民眾踴躍預約使用。