快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

北北桃4日防高溫 台東、恆春半島留意雷雨

中央社／ 台北3日電

明天是中秋連假首日，氣象署今天表示，大台北、桃園、中南部近山區須留意攝氏36度以上高溫範圍將擴大，受颱風麥德姆外圍雲系影響，台東與恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨。

根據交通部中央氣象署網站，輕度颱風麥德姆下午2時的中心位置在鵝鑾鼻南方540公里處，以每小時26公里速度，向西北西進行。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，受到颱風外圍雲系影響，台東與恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，入夜會有較大雨勢發生機率，花蓮和屏東可能也會有些降雨，至於其他地區多雲到晴，午後有零星雷陣雨發生機率。

溫度方面，曾昭誠說，明天氣溫會比今天稍微高一些，各地高溫約介於32至35度之間。他提到，大台北地區、桃園、中南部近山區36度以上高溫範圍更大。

曾昭誠表示，由於10月5日至6日颱風麥德姆快到海南島，台灣各地天氣多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，中南部與各地山區有午後雷陣雨。

至於10月7日至10日的天氣，曾昭誠指出，台灣附近因偏東風、水氣較多，迎風面基隆北海面、東半部、恆春半島、大台北山區會有局部短暫陣雨，其他地方轉成多雲到晴，中南部與各地山區午後有雷陣雨。

至於台灣附近是否會有熱帶系統發展，曾昭誠表示，未來一週台灣東方海面、日本南方海面，可能還是會有些低壓發展，但目前各家模擬分歧度高，可能要再觀察幾天。

颱風 恆春

延伸閱讀

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

晴朗酷熱中秋連假飆38度高溫 吳德榮：今明水氣增 花東恆春轉雨

輕颱麥德姆持續影響！明後天2地慎防雷雨 中秋連假後再有熱帶擾動發展

相關新聞

因應連假大批鏟子超人前進光復 台鐵、公路局增開班次

因應中秋連假期間花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，台鐵於本月4日至6日加開新左營－台東-花蓮區間快車6列次，以提供充足運能。

中秋連假隔3天又放國慶連假 新北交通管制看過來

今年中秋連假與國慶連假僅間隔3日，新北市交通大隊指出，高公局於連假首日10月4日及10日凌晨0時至中午12時、連假第二日...

未落實分級醫療直衝大醫院 石崇良不排除提升部分負擔回50%

台灣大醫院及熱門門診掛號困難，也衍生出找人「代掛號」亂象，衛福部長石崇良表示，國人多有名醫迷思，近期不斷在落實分級醫療，...

影／舊草嶺隧道「銀河中的月圓」光雕 星海秘境很浪漫

中秋連假明天到來，交通部觀光署東北角管理處特別在有百年歷史的舊草嶺隧道推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，以「銀河中的月...

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

台南消保官查訪中秋物價 月餅、應景食材價格微漲

中秋節將至，台南市法制處查訪應節食品價格，蛋黃酥、綠豆椪及月餅每顆價格落在48至120元間，部分單品較去年上漲3至5元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。