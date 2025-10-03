北北桃4日防高溫 台東、恆春半島留意雷雨

明天是中秋連假首日，氣象署今天表示，大台北、桃園、中南部近山區須留意攝氏36度以上高溫範圍將擴大，受颱風麥德姆外圍雲系影響，台東與恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨。

根據交通部中央氣象署網站，輕度颱風麥德姆下午2時的中心位置在鵝鑾鼻南方540公里處，以每小時26公里速度，向西北西進行。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，受到颱風外圍雲系影響，台東與恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，入夜會有較大雨勢發生機率，花蓮和屏東可能也會有些降雨，至於其他地區多雲到晴，午後有零星雷陣雨發生機率。

溫度方面，曾昭誠說，明天氣溫會比今天稍微高一些，各地高溫約介於32至35度之間。他提到，大台北地區、桃園、中南部近山區36度以上高溫範圍更大。

曾昭誠表示，由於10月5日至6日颱風麥德姆快到海南島，台灣各地天氣多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，中南部與各地山區有午後雷陣雨。

至於10月7日至10日的天氣，曾昭誠指出，台灣附近因偏東風、水氣較多，迎風面基隆北海面、東半部、恆春半島、大台北山區會有局部短暫陣雨，其他地方轉成多雲到晴，中南部與各地山區午後有雷陣雨。

至於台灣附近是否會有熱帶系統發展，曾昭誠表示，未來一週台灣東方海面、日本南方海面，可能還是會有些低壓發展，但目前各家模擬分歧度高，可能要再觀察幾天。