水果創意料理金賞 文旦柚皮入菜切絲酥炸飄香

農業部農糧署推廣國產水果多元應用，辦理「國產水果創意料理開發競賽」，今天舉行成果發表暨頒獎典禮，其中獲得金賞的料理以文旦柚皮入菜，切絲酥炸可聞到飄出的柚香。

農糧署副署長陳啓榮說，台灣一年四季生產優質水果，除了供生鮮外，也推廣到料理餐飲中，今年以「地產好果．永續上桌」為主軸，以酪梨、文旦、番荔枝、青香蕉入菜，結合在地農產，開發兼具風味、文化與永續理念的料理。

農糧署頒獎表揚獲得金賞及優選共7支隊伍。

果韻職人組由遠雄悅來大飯店英倫西餐廳製作的「馬告文旦彩雲蝦球」、「花間青蕉燉梅花」獲得金賞，展現水果與花蓮在地食材的創新結合。

果食新星組由東南科技大學深坑尋味隊製作的「舒肥嫩煎雞胸佐酪梨莎莎醬及青香蕉泥」、「茶香柚子黑豬肉沙拉佐釋迦豆腐醬汁」奪得金賞。

遠雄悅來英倫西餐廳主廚林秩田說，「馬告文旦彩雲蝦球」運用花蓮當地食材，包括瑞穗文旦柚、海洋深層蝦、原民風味香料馬告，搭配花蓮農特產黃心及紫心地瓜和芋頭。

林秩田介紹料理方法，將2種顏色地瓜、芋頭去皮切絲，文旦柚皮也一併切絲，分別炸至金黃酥脆備用，蝦子部分切丁、部分剁成泥，加入太白粉與蛋白攪拌，再加入文旦柚果肉，再搓成圓形後油炸，並以美乃滋加入馬告粉及柚子果肉和糖拌成醬汁，炸好的蝦球沾上醬汁，再裹上2種地瓜與芋頭3色絲，最後以文旦柚皮點綴。

東南科大代表陳嬿媄表示，東南科大在新北市深坑，他們運用深坑四寶，包括豆腐、茶葉、綠竹筍、黑豬肉做料理，透過與在地連結，希望在品嚐料理時能升起一份感恩的心。

遠雄悅來大飯店總經理沈建劭說，希望持續推廣食材在地化生產與消費，也希望將得獎的創意作品變成常態提供的料理，讓更多消費者吃到更多在地的美味。