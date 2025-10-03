快訊

中秋連假隔3天又放國慶連假 新北交通管制看過來

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今年中秋連假國慶連假僅間隔3日，新北市交通大隊指出，高公局於連假首日10月4日及10日凌晨0時至中午12時、連假第二日10月5日及11日上午5時至中午12時，實施國道5號石碇及坪林南向「入口匝道封閉」，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

警方指出，連假第二日及收假日10月5日、6日及10月11日、12日下午1時至下午6時，實施國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向「入口匝道高乘載管制」，假期結束自宜花東北返車輛，可改道行駛台9線北宜公路、106乙線及台2線北部濱海公路或避開管制時段提前北返。

「2025萬里蟹-海派新北」活動自今年9月27日起至12月7日止，每周休、例假日在萬里區龜吼及野柳漁港舉行，吸引眾多饕客前往採買，港區道路均採單行道通行管制，警方呼籲遊客配合現場交管人員指揮並減速慢行，龜吼漁港及周邊停車場近滿場時，將於台2線與石角路口及港東路及玉田路口實施總量管制，禁止車輛進入野柳漁港及龜吼漁港，請民眾改道至玉田路停放後步行進入。

連假期間，新北警方透過加強路況查報、重要路口路段加強交通疏導及道路障礙快速排除三大做法，達到維持道路交通順暢之目的，提供用路人安全及安心的交通環境。

警方呼籲請駕駛用路人避開管制時段並收聽警察廣播電臺獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。若有發現交通狀況，請保持耐心並隨時與警廣0800-000123回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。

中秋連假隔3天又放國慶連假，新北交通管制看過來。圖／新北交大提供
連假 中秋節 國慶 新北 交通管制

相關新聞

因應連假大批鏟子超人前進光復 台鐵、公路局增開班次

因應中秋連假期間花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，台鐵於本月4日至6日加開新左營－台東-花蓮區間快車6列次，以提供充足運能。

中秋連假隔3天又放國慶連假 新北交通管制看過來

今年中秋連假與國慶連假僅間隔3日，新北市交通大隊指出，高公局於連假首日10月4日及10日凌晨0時至中午12時、連假第二日...

未落實分級醫療直衝大醫院 石崇良不排除提升部分負擔回50%

台灣大醫院及熱門門診掛號困難，也衍生出找人「代掛號」亂象，衛福部長石崇良表示，國人多有名醫迷思，近期不斷在落實分級醫療，...

影／舊草嶺隧道「銀河中的月圓」光雕 星海秘境很浪漫

中秋連假明天到來，交通部觀光署東北角管理處特別在有百年歷史的舊草嶺隧道推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，以「銀河中的月...

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

台南消保官查訪中秋物價 月餅、應景食材價格微漲

中秋節將至，台南市法制處查訪應節食品價格，蛋黃酥、綠豆椪及月餅每顆價格落在48至120元間，部分單品較去年上漲3至5元，...

