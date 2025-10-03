中秋連假隔3天又放國慶連假 新北交通管制看過來

今年中秋連假與國慶連假僅間隔3日，新北市交通大隊指出，高公局於連假首日10月4日及10日凌晨0時至中午12時、連假第二日10月5日及11日上午5時至中午12時，實施國道5號石碇及坪林南向「入口匝道封閉」，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

警方指出，連假第二日及收假日10月5日、6日及10月11日、12日下午1時至下午6時，實施國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向「入口匝道高乘載管制」，假期結束自宜花東北返車輛，可改道行駛台9線北宜公路、106乙線及台2線北部濱海公路或避開管制時段提前北返。

「2025萬里蟹-海派新北」活動自今年9月27日起至12月7日止，每周休、例假日在萬里區龜吼及野柳漁港舉行，吸引眾多饕客前往採買，港區道路均採單行道通行管制，警方呼籲遊客配合現場交管人員指揮並減速慢行，龜吼漁港及周邊停車場近滿場時，將於台2線與石角路口及港東路及玉田路口實施總量管制，禁止車輛進入野柳漁港及龜吼漁港，請民眾改道至玉田路停放後步行進入。

連假期間，新北警方透過加強路況查報、重要路口路段加強交通疏導及道路障礙快速排除三大做法，達到維持道路交通順暢之目的，提供用路人安全及安心的交通環境。

警方呼籲請駕駛用路人避開管制時段並收聽警察廣播電臺獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。若有發現交通狀況，請保持耐心並隨時與警廣0800-000123回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。