19歲騎士自摔出血休克命危 彰基啟動重大外傷小組成功救回

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
一名因機車自摔導致多重內臟與骨骼損傷的19歲青年，經彰醫醫學中心啟動「重大外傷小組」機制全面救治，並啟用「葉克膜」，才從鬼門關將他搶救回來。圖／彰基提供

一名19歲青年近日機車自摔，導致多重內臟與骨骼損傷，被送往彰基醫學中心急救時，因體內大量出血陷入休克狀態，性命危急，院方立即啟動「重大外傷小組」機制全面救治，並啟用「葉克膜」，才從鬼門關將他搶救回來，經1個月康復出院，重拾寶貴的青春歲月。

彰基總院長陳穆寬表示，成功搶救這名青年的生命，仰賴彰基醫學中心一套成熟的重大外傷處置流程，與院內各專科間的無縫合作。他藉此案例提醒民眾，機車騎士是交通事故中的高風險族群，務必注意行車安全，並穿戴適當的防護裝備，才能保護自身安全。

彰基表示，這名青年因騎機車自摔被送至彰基急診時，情況便急轉直下，因體內大量出血而陷入休克狀態 ，急診團隊發現情況危急，立即啟動院內「重大外傷小組」機制，包含外傷科、一般外科、骨科、胸腔外科及整形外科在內的各科醫療專家火速到位，展開全面救治 。

經過電腦斷層檢查，確認患者的脾臟已完全碎裂，是體內大出血的主因 ，同時合併胸腔積血、積氣，以及多處骨折與血管撕裂傷 ，傷勢非常複雜，外科團隊先進行緊急手術，切除破裂的脾臟以控制出血，骨科與整形外科團隊則接力進行骨折固定與血管修補，成功穩定了患者生命跡象。

患者在術後因嚴重的胸部創傷，引發了急性肺損傷，導致呼吸功能衰竭 ，傳統呼吸器已無法提供足夠的氧氣，在緊要關頭，醫療團隊啟用「葉克膜」（體外維生系統）暫時替代他的心肺功能，為受創的肺部爭取到復原時間 。經過加護病房團隊近一個月的悉心照護，患者最終康復出院。

彰基醫療長張尚文指出，許多嚴重的內臟損傷在事故發生初期，症狀可能並不明顯，例如此案青年一開始也僅是口述胸痛 。張尚文呼籲，發生撞擊事故後，即使自我感覺良好，也應盡速就醫接受完整評估，切勿因一時的疏忽，錯失治療的黃金時機，並在第一時間將重傷患者送至具備完整急救能力的創傷中心，是提升存活率的關鍵。

一名因機車自摔導致多重內臟與骨骼損傷的19歲青年，經彰醫醫學中心啟動「重大外傷小組」機制全面救治，並啟用「葉克膜」，才從鬼門關將他搶救回來。圖／彰基提供

