全真瑜珈倒閉欠薪 勞動部：勞工可先申請墊償

深耕台灣20年的知名健身連鎖「TRUE YOGA全真瑜珈健身」於9月30日深夜無預警宣布，自10月1日起全面停業、解散並進入破產清算程序，受害者自救會群組短時間內已突破3,500人。對此，勞動部說明，勞工可循積欠工資墊償程序，向勞保局申請墊償公司所積欠的工資及資遣費。

立委范雲召開記者會表示，全真是全台最大連鎖瑜珈會館，擁有數萬名會員，如今突然宣布解散清算消息傳來，不僅大批會員預繳年費和課程款難以討回，還有教練員工大量解僱、欠薪爭議，以及多間廠商遭全真欠款的糾紛，種種亂象，令人聯想起亞歷山大健身房惡性倒閉事件。

范雲強調，這不是單一消費糾紛，而是健身產業長期監管與消保制度的系統性問題。全真瑜珈女性會員占多數，這起惡性倒閉不僅傷害會員荷包，更涉及女性安心運動權益。

范雲呼籲，主管機關應立即提供協助，監督履約保證退款事宜，並專案研擬受害者法律協助、勞資糾紛處理，保障數萬名受害者的權益。

對此，勞動部回應，案件發生時，勞動部立即與台北、新北、桃園、台中、嘉義市，共5縣市聯繫，掌握勞工被積欠工資等權益受損情形，同時要求地方政府立即入廠瞭解公司營運狀況，並命公司應依法給付相關費用。

勞動部提到，如有違法或積欠金額達限制負責人出境，地方政府應依法處罰及提報至勞動部審查，積極要求公司履行雇主責任。

勞動部表示，目前地方已陸續收到近百位勞工申請調解案，台北市也已啟動全真瑜珈總公司歇業事實認定程序，後續公司若積欠工資、資遣費而調解不成立，如經北市府歇業認定屬實，5縣市受影響勞工將可循積欠工資墊償程序，向勞保局申請墊償公司所積欠的工資及資遣費，保障勞工權益。

勞動部呼籲，被全真瑜珈積欠工資的員工，應主動向工作地所屬的地方勞工局接觸，以便協助安排調解及墊償事宜，另員工如有找工作或請領失業給付需求，地方政府與勞動部都會提供協助。

勞動部也呼籲，全真瑜珈公司應盡快出面，依法給予員工相關費用，善盡企業應有責任及義務。勞動部後續將視地方政府提報情形，依法啟動限制負責人出境程序，盡全力維護勞工權益。

為排除勞工訴訟上可能面對到的困難，勞動部將依勞資爭議法律、生活費用扶助辦法，提供勞動事件處理、刑事告訴代理之扶助、勞動事件必要費用之扶助、勞動事件處理期間必要生活費用之扶助。勞動部也有委託法律扶助基金會辦理勞工訴訟協助專案，有需要的勞工可以多加利用。