全真瑜伽健身無預警倒閉嘉義會員喊冤 王美惠籲中央介入保障權益

台灣知名連鎖健身品牌全真瑜伽健身日前無預警宣布自10月1日起全面停業，並進入破產清算程序，消息一出震驚各界。據估計，全台多達4萬名會員受到波及，其中包括全真在嘉義市的分館。市政府截至目前已接獲14名會員投訴，要求保障消費權益。

立委王美惠今天參與多位立委共同召開的記者會，為受害會員發聲。她強調，女性健身與瑜伽空間是許多人日常運動的重要場域，如今業者突然倒閉，不僅讓消費者蒙受經濟損失，更侵害了女性的運動權益。王美惠呼籲體育部應比照地方政府，協助提供法律諮詢與團體訴訟支援，為消費者建立必要的後援，「這是最基本的補救措施」。

市政府消保官黃崇傑指出，全真會員可依照「健身中心定型化契約」及「健身教練服務定型化契約」的應記載與不得記載事項，主張自身權益。若以現金方式預繳費用，會員可向履約保證機構楊姓銀行申請債權申報，並參與保證金額的分配與退款。