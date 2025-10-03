全真瑜伽健身無預警倒閉嘉義會員喊冤 王美惠籲中央介入保障權益

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣知名連鎖健身品牌 全真瑜伽健身日前無預警宣布，自10月1日起全面停業，並進入破產清算程序，全台多達4萬名會員受波及，包括全真在嘉義市的分館。立委王美惠今天參與多位立委共同召開的記者會，為受害會員發聲。圖／取自王美惠臉書

台灣知名連鎖健身品牌全真瑜伽健身日前無預警宣布自10月1日起全面停業，並進入破產清算程序，消息一出震驚各界。據估計，全台多達4萬名會員受到波及，其中包括全真在嘉義市的分館。市政府截至目前已接獲14名會員投訴，要求保障消費權益。

立委王美惠今天參與多位立委共同召開的記者會，為受害會員發聲。她強調，女性健身與瑜伽空間是許多人日常運動的重要場域，如今業者突然倒閉，不僅讓消費者蒙受經濟損失，更侵害了女性的運動權益。王美惠呼籲體育部應比照地方政府，協助提供法律諮詢與團體訴訟支援，為消費者建立必要的後援，「這是最基本的補救措施」。

市政府消保官黃崇傑指出，全真會員可依照「健身中心定型化契約」及「健身教練服務定型化契約」的應記載與不得記載事項，主張自身權益。若以現金方式預繳費用，會員可向履約保證機構楊姓銀行申請債權申報，並參與保證金額的分配與退款。

黃崇傑提醒消費者，若業者拒絕退款，會員可透過法院申請支付命令，進一步強制執行業者財產。民眾如有疑問，也可撥打全國消費者服務專線 1950 洽詢。目前，全真倒閉事件持續延燒，除嘉義外，全台各地會員陸續展開集體行動，盼中央與地方能正視消費者權益，防止類似事件再度發生。

