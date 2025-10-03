「再響‧森之樂」主題展 沉浸式聲景打造森林體驗

快訊

中央社／ 台中3日電

農業部林業及自然保育署南投分署即日起至11月2日，於國立公共資訊圖書館舉辦「再響‧森之樂」主題展，以自然聲景搭配互動式設計，營造沉浸式場域，帶領觀眾走進森林、感受自然風貌。

主題展今天舉辦開幕活動，林業南投分署副分署長王怡靖、公共資訊圖書館副館長賴忠勤、生態教育專家呂軍逸等人皆出席，台中南區信義國小師生還到場展開「戶外教學」。

王怡靖會中表示，展覽以南投分署轄內六大森林自然區的特色聲景為元素，觀眾可透過布鞋、雷聲鼓等互動道具，親手創作「山之聲」，重現杉林溪松瀧岩瀑布的飛瀑聲響、合歡山步道的風聲、奧萬大溪流與鳥鳴等環境音效。

王怡靖說，展場還設置閱讀區和親子互動區，搭配趣味挑戰等學習方式，延伸介紹林區物種的生態習性與保育故事，在遊戲互動中培養環境關懷，將生態教育融入日常生活中，營造沉浸式體驗場域，帶領觀眾走進森林。

賴忠勤提到，這次與林業南投分署合作主題展，希望讓到訪的學童與讀者，能真正聽到森林的聲音，畢竟在都會區，這樣的聲音較少聽到，藉由親子一同認識這些聲音，進而保護生態。

林業南投分署說明，「再響‧森之樂」主題展即日起至11月2日，於公共資訊圖書館一樓藝文展廳展出，響應館方推廣多元閱讀與跨領域學習的理念，期盼深化對環境永續的理解與感動。

南投 圖書館 觀眾

