「2025八德3C哈樂DAY」開跑 10/4-11/2 八德資訊商圈天天精彩

為協助商圈發展獨具特色的節慶品牌亮點活動，臺北市商業處攜手八德資訊商圈，迎來連續第3年3C、ACG年度盛會！「2025八德3C哈樂DAY」系列活動將於114年10月4日至11月2日熱力展開，串聯八德資訊商圈豐富的在地產業，涵蓋3C電玩、二次元文化及人氣動漫IP等主題週活動，除結合商圈協會自辦哈樂市集提前暖場外，更聯動強檔動漫《我的英雄學院》FINAL SEASON設置拍照打卡裝置，並邀請知名KOL現場互動，加上週週抽及大獎抽雙重消費抽獎回饋，邀民眾盡情沉浸於娛樂、互動及商圈好康的多重饗宴，享受時尚潮流體驗及愉快週末時光！預告最終壓軸登場的「星光演唱會」將於11月1日及2日八德路一段封街盛大舉辦，眾多重量級卡司齊聚開唱，邀請粉絲一同嗨翻八德資訊商圈！

10/4-10/5 哈樂市集揭開活動序幕 10/11-10/12、10/18-19、10/25-26每週末接力推出3C電玩、二次元及動漫等3大特色主題活動10月4日至5日「哈樂市集」於八德路一段43巷率先起跑，作為活動前導暖身週，由台北市八德資訊商圈發展協會籌劃，集結文創、服飾及動漫等多元產業攤位，為系列主題活動週熱力暖身。緊接著3大特色主題週將連續3週末於三創生活園區八德中心廣場登場：

10月11日至12日3C電玩週

尬翻全場，結合經典手遊《賽爾號》，奇幻冒險《風之國度》、全新Switch 2體驗搶先玩！還有《nanoleaf》光影互動牆、SoundBox 智慧娛樂體驗、《Metapunch》混合實境拳擊挑戰等，打造沉浸式電玩世界。現場更邀請創作者Sandy與知名直播主長腿阿姨互動同樂，掀起最熱血的電玩狂潮！

10月18日至10月19日二次元主題週

接棒上陣，二次元偶像大軍街頭遊行超萌吸睛！現場設有二次元戶外咖啡廳帶來萌系互動與主題餐點，包含Douwa Koti Maid Café、魔女學院WitchHat、異世界咖啡館•澐月、時刻動漫町、愛神•阿芙羅黛蒂、Rêves夢色及阿克蒂雅Arkadia咖啡廳微笑獻上「歡迎光臨」；此外，10月19日還有網紅娣奇D7開起二次元DJ派對，一起在八德3C舞動身心！

10月25日至10月26日動漫週

原力再現！聯手強檔動漫《我的英雄學院》FINAL SEASON裝設拍照視覺打卡牆，只要於拍照牆合照打卡即有機會獲得限量角色禮品！同場還有人氣網紅「冰凍郎」動漫商品競拍、人氣轉珠《毛起來抽》等，以及密斯特喬、Grand Archive、模多模多盒玩公仔專賣店、星痕(Hololive)、卡片通、CardMaster、秋葉電玩、桌遊侍、牌塔及阿拉丁抽卡拍貼機等多家品牌共襄盛舉，呼喚動漫迷熱血集結，全面燃燒動漫魂。

狂歡最高潮！11/1-11/2 壓軸主場週八德路一段封街開唱

11月1日至2日壓軸主場週除將集結3大主題週精選攤位於八德路一段封街開設市集外，更安排豐富多元的舞台活動，連續2日邀請重量級演藝陣容接力開唱，11月1日由F.F.O、壓克力柿子及派偉俊Patrick Brasca輪番獻唱，11月2日則由守夜人、KIRE、HowZ及ARKis送上精彩表演。現場更有與台灣Cosplay藝術推廣協會合作辦理COSPLAY大賞、知名網紅蘋蘋澎澎及妲妲舞台電玩遊戲互動及可口可樂最速傳說競賽等，組成熱情音浪掀翻八德資訊商圈！吉祥物八哥、貓店長大型打卡裝置天天等你來探班

《我的英雄學院》FINAL SEASON拍照視覺打卡牆加碼送好禮

10月4日至11月2日期間八德資訊商圈吉祥物「八哥」、「貓店長」巨型氣偶天天乖巧守候在八德路一段與43巷口以及三創生活園區八德中心廣場與光華數位新天地南側廣場間廊道迎賓；且繼去年八哥化身為人偶後，今年貓店長也隨之進化成靈巧的人偶，預計於主場週驚喜亮相！

同時活動期間《我的英雄學院》FINAL SEASON拍照視覺打卡牆亦將每日駐點八德資訊商圈街頭，並於動漫週、主場週加碼拍照打卡送限量好禮，號召讀者、觀眾粉絲親至現場尋找最心儀的人氣角色合影留念。

特店消費雙重抽 不限金額週週抽ｘ消費滿千大獎抽 電動機車、日本旅遊機票、Switch 2遊戲機等心動好禮帶回家

為回饋消費民眾，10月4日至11月2日期間還有消費雙重抽活動，於八德資訊商圈、光華數位新天地及三創生活園區（含三創生活園區全櫃位）等特約店家消費，不限金額即可至活動服務台參與週週抽，每週依主題抽出20份以上驚喜好禮；另消費單筆或當日累積滿千元還可再參加大獎抽，有機會獲得Gogoro EZZY、日本來回機票、Switch 2遊戲機等總獎值近新臺幣30萬元豐富豪禮。更多活動相關資訊歡迎至「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/tcooc )及台北市八德資訊商圈發展協會FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/bade8888 )查詢。

聚傳媒