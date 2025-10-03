課本沒有的一章：「五子上書」拒絕割台銅像

「五子上書」？面對老師提問，學生們饒富興趣但滿臉困惑，有學生答道，只聽過「五子登科」，另位同學則KUSO地回說還有「五子哭墓」。原來這是歷史課本沒有的一章，而且在二戰勝利暨台灣光復80週年的之際再來回味，格外有意義。

北京大學新聞與傳播學院訪問學者，文化大學新聞系教授莊伯仲日前於北京台灣會館觀摩有「華人青年創意奧斯卡」之譽的「金犢獎」評選時，意外地在館外發現一組生動的銅像，有五位年輕人運筆立書，他們表情悲憤、眼神堅定，似乎在述說什麼故事，讓人印象十分深刻。返去後做了一番功課，才知道原來他們正是著名的「五子上書」（又稱五人上書）主角，因為這群書生並不是偶然聚在一起，而是代表著整個台灣在國運轉折時刻的心聲。

話說清光緒二十一年（1895年），當時清廷因甲午戰爭慘敗，不得不與大日本帝國簽訂《馬關條約》，即將割讓台灣。消息一出，全台震盪，當時在北京的台籍舉人汪春源（台南人）、羅秀惠（台南人）、黃宗鼎（淡水人），以及戶部主事葉題鴈（淡水人）、翰林院庶吉士李清琦（彰化人）懷著滿腔熱血，義不容辭地站了出來，在台灣會館集結上書都察院，表達「全台赤子誓不與倭人俱生」的決心，懇請朝廷撤回割台之議。

這不僅展現當時台灣知識分子的愛國情操，也成為台灣人民反割台運動的先聲，甚至被追溯為中國近代學運的開端。之後汪春源等人更進一步參與康有為的「公車上書」，推動變法維新。此舉也被認為是維新派登上近代史舞臺的標誌，而能與保皇派互相抗衡。然而形勢終究比人強，割台已成定局，卻也留下五子千古餘情，供後人憑弔，於是就有了開頭師生問答的場景。「公車」指的不是現在的公車，而源自漢朝皇宮接待臣民的官署，設有司馬令，為負責將臣民意見上書給君王的機構。

銅像所在的台灣會館也值得一提，就在天安門廣場旁的繁華商業區前門大街，這座青磚灰瓦四合院低調地佇立在大江胡同裡。經查該會館係興建於清光緒年間（1890年），迄今已有135個年頭了。據史料記載，有鑑於赴京應考舟車勞頓，清政府於是仿效各省設館制度，也在京師成立台灣會館，供同鄉互助聯絡，因此不只是讀書人赴京趕考的落腳之處，也是仕紳和商人的住宿交誼場所。而在清廷割讓台灣之後，她更搖身一變成為抗日志士的祕密據點。1937年抗戰爆發後，會館也曾掩護台籍青年投身衛國運動。後因雲林同鄉會捐款，在2010年會館修復與擴建時，增設了這五人銅像。

這裡曾是「台灣人在北京的家」，留下了許多歷史見證，不過現在只做為展覽和會議用途，尤其新聞傳播、廣告設計、公關行銷學子都非常重視的「金犢獎」，即在此進行盛大的評審作業。「金犢獎」創辦於1992年，取初生之犢不畏虎之意，係全球華文地區最重要的公益類廣告與設計的青年競賽，培育了無數的創意精英。2025年3月15日，第34屆金犢獎國際競賽全球發佈會暨產教融合創意論壇即於此成功舉辦。看來台灣會館不只是見證從清末到現代的兩岸風雲的時光隧道，也在新時代裡默默扮演著特殊角色。讓百年前的台灣心聲，轉化為跨時空的感動。

