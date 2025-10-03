快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

台師大「鏟子超人」補助方案一天內秒殺 教育部也說讚

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
不少學生、民眾預計利用連假時間投入花蓮光復鄉清淤，多所大學都推出補助方案，鼓勵學生加入志工行列。示意圖。本報資料照片
不少學生、民眾預計利用連假時間投入花蓮光復鄉清淤，多所大學都推出補助方案，鼓勵學生加入志工行列。示意圖。本報資料照片

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，不少大學生研議利用連假時間前往光復鄉救災，對此，台師大、政大、中山、台北大學等均提供補助方案鼓勵學生投身「鏟子超人」行列，其中台師大以校友會資金提供200名學生補助，專案公告24小時即額滿。

台師大學務長林玫君日前受訪時表示，上周台師大舉行50、60重聚校友會，由校友會學長姐出資，協助學生投入救災志工行列。只要學生有需求，交通費無需任何單據，學校即提供台北至花蓮光復來回車資；也提供每日至少400元的當地生活費，同樣無需檢具單據。無論是已返回的學生，或10月連假即將前往花蓮當志工的學生，都能請領。

台師大昨日公告，感謝學生熱血相挺，「暖陽行動」於公告後24小時即完成200人動員，報名踴躍、額滿結束。該專案已於10月2日16時起停止受理。

教育部今天也表示，大學鼓勵學生參與救災的精神，符合《大學法》第1條所揭示「服務社會、促進國家發展」宗旨，也是展現高等教育落實社會責任與公民涵養的積極作為，教育部給予支持和肯定。

教育部也說，學生救災衍生費用，已有部分學校以校務基金支應以支持學生回饋與服務社會，另學生參與救災如屬課程學習範疇，大學亦可以善用教育部既有與教學有關補助款。但也特別提醒學生，參與救援活動時也要有防災觀念，確保兼顧學習與服務的同時，維護自身安全。

台大學生會也表示，學生會也向校方爭取到經費，將提供64位學生台北至光復來回火車費用及保險，降低參與門檻，補助期間為明日10月4日起至10月15日。

台師大 教育部 花蓮

延伸閱讀

190金雲挺進花蓮當鏟子超人！人比屋簷還高差點脫水

堰塞湖溢流…光復鄉傳「救災怪手不見了」 警：災民暫借20分鐘就歸還

雲林海拔最高的草嶺消防小隊 今升格為分隊強化護山救災

猛肌男星化身救援英雄！現身花蓮災區畫面曝光　他嘆：空氣都凝結了

相關新聞

台師大「鏟子超人」補助方案一天內秒殺 教育部也說讚

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，不少大學生研議利用連假時間前往光復鄉救災，對此，台師大、政大、中山、台北大學等均提...

「高資低聘」進台大升不上教授 大學教師升等如何自保

台大電資學院一名教授，20年前回國任教時已在美國有7年業界經驗，應可用這份資歷爭取以副教授聘任，但當時卻降級從助理教授起聘。如今高教圈仍有類似「高資低聘」個案，甚至因升等不過的爭議引發國賠案。「高資低聘」的大學教師升等權益是否不受保障，升等未通過恐求助無門？

白先勇藏書、手稿捐母校台大 即日起辦文學特展

作家白先勇近年決定定居台灣，將原本在美國加州住家的藏書及手稿捐贈給母校台大圖書館。台大圖書館即日起至十一月十七日舉辦「滿...

極端氣候致災、複合新興犯罪難偵辦 內政部：警大明年設災害防救學院

為因應極端氣候導致重大災情及複合式新興犯罪科技所致的偵辦困境，內政部規畫明年10月底在警察大學設立「災害防救學院」、「科...

自孽子至父親與民國 白先勇從對抗父權到為父立傳

台大圖書館今舉行「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」座談會，中研院近代史研究所助研究員陳柏旭在會上指出，白先勇作品...

「文學不是吵架吵出來」白先勇藏書捐台大 讓學弟妹感受閱讀的樂趣

作家白先勇近年決定定居台灣，將原本在加州住家的藏書及手稿捐贈給母校台大圖書館。台大圖書館「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。