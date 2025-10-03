台師大「鏟子超人」補助方案一天內秒殺 教育部也說讚

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，不少大學生研議利用連假時間前往光復鄉救災，對此，台師大、政大、中山、台北大學等均提供補助方案鼓勵學生投身「鏟子超人」行列，其中台師大以校友會資金提供200名學生補助，專案公告24小時即額滿。

台師大學務長林玫君日前受訪時表示，上周台師大舉行50、60重聚校友會，由校友會學長姐出資，協助學生投入救災志工行列。只要學生有需求，交通費無需任何單據，學校即提供台北至花蓮光復來回車資；也提供每日至少400元的當地生活費，同樣無需檢具單據。無論是已返回的學生，或10月連假即將前往花蓮當志工的學生，都能請領。

台師大昨日公告，感謝學生熱血相挺，「暖陽行動」於公告後24小時即完成200人動員，報名踴躍、額滿結束。該專案已於10月2日16時起停止受理。

教育部今天也表示，大學鼓勵學生參與救災的精神，符合《大學法》第1條所揭示「服務社會、促進國家發展」宗旨，也是展現高等教育落實社會責任與公民涵養的積極作為，教育部給予支持和肯定。

教育部也說，學生救災衍生費用，已有部分學校以校務基金支應以支持學生回饋與服務社會，另學生參與救災如屬課程學習範疇，大學亦可以善用教育部既有與教學有關補助款。但也特別提醒學生，參與救援活動時也要有防災觀念，確保兼顧學習與服務的同時，維護自身安全。

台大學生會也表示，學生會也向校方爭取到經費，將提供64位學生台北至光復來回火車費用及保險，降低參與門檻，補助期間為明日10月4日起至10月15日。

