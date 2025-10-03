遏止代掛亂象 石崇良：擋程式掛號、強化分級醫療

快訊

中央社／ 台北3日電

有業者提供「代掛號」服務引發批評。衛福部長石崇良說，可透過醫院資訊系統阻擋程式快速掛號，並將加強分級醫療，若大醫院輕症患者比例還是太高，將依健保法提高部分負擔

媒體報導，由於大醫院和名醫掛號滿檔，有業者提供付費的「代掛號」服務，若成功就收取新台幣400至450元不等費用，引發民間團體批評打亂醫療市場。

衛生福利部長石崇良今天下午接受媒體聯訪說明，根據醫療法，只要招攬病人就醫，就屬於「醫療廣告」，而代掛號是選定特定人士，代為掛號後讓其看病，已涉及違反醫療法第84條，非醫療機構不得為醫療廣告。

石崇良表示，已先請醫事司發函各衛生局加強稽查，預估半年後看執行成效再行檢討。只要有民眾檢舉，就會交由地方衛生局調查，推測多數應該是個人行為，很少有集團；若真有集團在進行代掛號，恐怕需要要求電商平台業者封鎖。

遏止代掛亂象，石崇良說，現行許多醫院掛號是透過網路系統，因此可運用醫院的資訊系統能力，阻擋程式快速取得掛號名額；其次則是加強分級醫療宣導，提醒民眾不一定要馬上到大醫院看名醫，應有必要再轉診。

依照全民健康保險法規定，若不經轉診，於醫學中心門診就醫者，應負擔其50%費用。石崇良指出，從健保法的設計來看，是希望透過轉診機制，讓醫學中心收治複雜、重症個案，因此對未經轉診者會收取很重的部分負擔。

石崇良指出，但目前實際在醫學中心所收取部分負擔，卻未達法定這麼高，僅約20%左右；且雖然各層級醫院比例不同，不過看起來多數只對藥費收取部分負擔，檢查檢驗並未收取。

加強分級醫療，石崇良說，將觀察從健保醫院個別總額實施後，各層級醫院的病人變化，若大醫院治療輕症、穩定慢性病人比例仍太高，會透過醫院聯盟等方式進行分流；若一段時間還是不見成效，就要提高其他還未納入的部分負擔，特別會從醫學中心做起，讓醫學中心的量能保留給複雜、重症患者。

石崇良表示，相關調整將先依現行法規馬上處理，後續若認為有修法需求，也不排除修法。

醫學中心 石崇良 部分負擔

