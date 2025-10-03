快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
交通部：叫車平台取消費須納入營業計畫並審查合理性。本報系資料照
國外叫車平台近年陸續進軍台灣市場，消基會今召開記者會，指各大叫車平台都設有「取消費」，卻也延伸不少糾紛，認為取消費設計更有諸多法律疑慮，呼籲主管機關應介入，制定標準。交通部表示，相關取消費用須納入營業計畫書內並有期收費合理性，業者應充分揭露資訊讓消費者清楚了解。

消基會說，各大叫車平台都設有「取消費」，卻也延伸不少糾紛，乘客遲到必須付費，但若司機遲到或臨時取消，平台多半僅提供重新派車，卻無相應補償措施，殊為不公。仔細分析，取消費設計更有諸多法律疑慮，呼籲主管機關應介入，制定標準。

交通部回應，近日已發文至各主管機關，提醒相關取消費用須納入營業計畫書內，主管機關在審議時，就要同步審查其收費合理性，不見得一定要訂定統一標準，部分規模較小的叫車平台取消費收費較低，有的甚至沒收，重點是收費合理性，且應充分揭露資訊讓消費者清楚了解，後續交通部將再函請各主管機關進一步檢視情況。

叫車平台Uber表示，當乘客於確認叫車3分鐘後取消行程，且合作車隊已派遣職業駕駛前往指定上車地點時，或乘客超時抵達上車地點時，合作車隊可能會收取一筆取消費用，以補償駕駛為抵達乘客位置所投入的時間與成本。行程取消費用的收取均依相關規定由合作車隊向主管機關申報，並充分揭露在合作車隊之旅客運送契約、 Uber App 與網站。倘若乘客對費用有疑義，皆可透過 Uber App 取得協助。Uber與合作車隊將持續確保所有收費機制公開透明。

LINE GO說，取消費制度的設立，是為了避免少數濫用叫車服務的情況，確保乘客能持續享有良好的乘車品質，同時保障司機投入的時間與成本。目前 LINE GO 僅在車輛已經即將抵達或實際到達乘車地點，且因取消造成系統媒合司機所產生成本的情況下，才會向乘客收取取消費。所有相關收費規則皆已公開公告於官網，讓消費者事前即可清楚知悉，若消費者對取消費用或相關規範有任何疑問，皆可隨時聯繫 LINE GO 客服反應。

