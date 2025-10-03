流感、新冠公費疫苗打氣旺 疾管署曝「大S效應」是關鍵之一

流感病毒發威，門急診陸續出現流感患者，今年秋冬公費流感、新冠疫苗在10月1日開打，昨接種數達28萬5750劑接種流感疫苗，開打2天就突破55萬劑，已突破去年同期累計接種數18萬4629劑，成長約3倍；而新冠疫苗昨施打7萬3023劑，2天累計16萬2573劑，也比去年同期4萬6162劑都高出3.5倍。疾管署發言人曾淑慧表示，主要因「大S效應」及疫情提前進入流行期導致打氣較佳。

曾淑慧說，目前看起來今年打氣比去年好，但明天開始連假，預估明後天人潮會少一些，不過打氣好主要還是因為大S效應，很多民眾會覺得說打流感疫苗也是很重要的事。

曾淑慧表示，那第2個就是免疫負債，今年的流感疫情跟往年比起來，提早進入流行期，往年民眾感受沒這麼深切，但上周已經進入流行期，民眾就會有比較迫切的需要，未來一周打氣應該也還會不錯。

至於10月預估會有一波高峰，曾淑慧說，疫苗接種後需要2周時間才能產生抗體，所以流感確診人數會不會在持續上升，還是需要觀察約2周才會比較清楚。

今年秋冬，政府共提供648萬劑三價公費流感疫苗及約299萬劑新冠疫苗，全國約有近4000家合約院所提供公費疫苗接種服務。今年的流感疫苗公費對象與往年相同，共有12類；新冠疫苗則是從全民接種限縮為10類對象，這是考量國際間的接種建議，從「普遍接種策略」轉為「風險族群導向策略」。

公費流感及新冠疫苗分二階段開打，第一階段自10月1日起，針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象。第二階段則自11月1日起，進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人。