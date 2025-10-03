快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

代掛號恐涉醫療廣告違規 石崇良：最高罰25萬、半年後檢討成效

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
民眾透過代掛號業者協助掛到熱門或大醫院門診已非新鮮事，不過衛福部10月將依醫療法規定，發函相關依據讓各地衛生局能查核相關代掛問題並恐涉及醫療廣告爭議。衛福部長石崇良今受訪回應，要求醫院強化資訊系統去阻擋程式掛號，並落實分級醫療否則將依健保法規定加收部分負擔。記者翁唯真／攝影
民眾透過代掛號業者協助掛到熱門或大醫院門診已非新鮮事，不過衛福部10月將依醫療法規定，發函相關依據讓各地衛生局能查核相關代掛問題並恐涉及醫療廣告爭議。衛福部長石崇良今受訪回應，要求醫院強化資訊系統去阻擋程式掛號，並落實分級醫療否則將依健保法規定加收部分負擔。記者翁唯真／攝影

民眾透過代掛號業者協助掛到熱門或大醫院門診已非新鮮事，網路上也有管道可以找人協助代掛，花費數百元到上千元不等。但代掛恐涉及醫療廣告並有爭議，衛福部將依醫療法規定，將於十月發函請各地方衛生局查核管理。衛福部長石崇良今天表示，已要求醫院強化資訊系統阻擋程式掛號，並落實分級醫療，先以現行法規改善猖獗風氣，半年後覓成效再檢討調整。

石崇良表示，醫療廣告的定義，就是招攬病人就醫，代理掛號等於選定了哪些人，然後由業者來掛號，有違反醫療廣告醫療法84條，非醫療機構不得為醫療廣告的規，可視情節處以5萬至25萬元。

衛福部醫事司說，掛號本質屬於委任行為，若業者在宣傳過程中以誇大或誘導方式，可能影響病人就醫選擇，假若業者強調「最難掛的名醫」、「哪間醫院醫師很有名」等字眼，即可能被認定違反醫療法，因而觸法。

該怎麼遏止這樣風氣，石崇良表示，一是要求醫院，現在多是網路掛號，醫院資訊系統要有設計，阻擋有人以程式快速取得掛號名額。二是多多宣導分級醫療，民眾不一定要到大醫院看名醫，至大醫院就醫需經轉診。

根據健保法規定，保險對象應自行負擔門診或急診費用百分之二十，居家照護醫療費用百分之五，但不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔其百分之三十、百分之四十及百分之五十。石崇良表示，現在並未依法收取這樣高比率的部分負擔，但醫學中心的任務是救治病況複雜的病人，未來若醫學中心治療輕症或穩定慢性病人比率過高，不排除再調高部分負擔。

針對不當代掛號，石崇良強調，已請衛福部醫事司發文給各地方衛生局，目前代掛業者大部分是個人，如果是集團經營，問題更嚴重，若收到檢舉，將交由地方衛生局查處，若發現集團經營，要求電商平台業者封鎖。目前先以現行法規來遏止，但若問題太猖獗，不排除修法，待執行半年再來檢討成效。

醫學中心 衛生局 石崇良

延伸閱讀

防業者代掛醫院靠查「IP位址」 專家：破除名醫迷思一定掛得到號

將嚴查代掛名醫風氣 石崇良：破壞制度也不公平

影／花蓮災後重建 行政院成立「一站式服務平台」

4歲男童流鼻水以為只是小感冒 幾天後燒到39度…醫一驗驚：併發症風險高

相關新聞

吃火鍋比較健康？營養師曝6款鍋喝2碗鈉超標 5原則吃得健康又美味

台灣人愛吃鍋，不論冬天或夏天，火鍋店裡總是座無虛席，不過火鍋一定就比較健康嗎？營養師高敏敏分享幾款常見火鍋種類的熱量、鈉含量，提醒民眾注意，並且教大家怎麼吃火鍋才更健康。

「蜜汁、照燒」藏陷阱！鹹甜風味恐吃進更多鹽 專家曝實驗數字示警了

照燒、蜜汁、壽喜燒等鹹鹹甜甜的料理雖然迷人，卻可能暗藏健康陷阱！食安專家楊世煒（韋恩）在臉書粉專「韋恩的食農生活」提醒，最新日本研究指出，食物若同時加入甜味，會降低人對鹽味的敏感度，進而增加鹽分攝取量，尤其對慢性腎臟病（CKD）患者影響更大。

小六狂吃水煮餐反變胖又脂肪肝 醫搖頭：4類地雷食物常偽裝

你以為的「健康食物」，其實是讓孩子體重失控的大地雷！醫師陳奕成分享近日新聞提到一名小六孩子為了控制體重每天吃水煮餐，然而但體重不減反增還有脂肪肝，透過飲食紀錄才發現原來他吃了很多自以為健康的食物，但其實都是高油、高糖的「地雷食物」。

交通部：叫車平台取消費須納入營業計畫並審查合理性

國外叫車平台近年陸續進軍台灣市場，消基會今召開記者會，指各大叫車平台都設有「取消費」，卻也延伸不少糾紛，認為取消費設計更...

流感、新冠公費疫苗打氣旺 疾管署曝「大S效應」是關鍵之一

流感病毒發威，門急診陸續出現流感患者，今年秋冬公費流感、新冠疫苗在10月1日開打，昨接種數達28萬5750劑接種流感疫苗...

代掛號恐涉醫療廣告違規 石崇良：最高罰25萬、半年後檢討成效

民眾透過代掛號業者協助掛到熱門或大醫院門診已非新鮮事，網路上也有管道可以找人協助代掛，花費數百元到上千元不等。但代掛恐涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。