代掛號恐涉醫療廣告違規 石崇良：最高罰25萬、半年後檢討成效

民眾透過代掛號業者協助掛到熱門或大醫院門診已非新鮮事，網路上也有管道可以找人協助代掛，花費數百元到上千元不等。但代掛恐涉及醫療廣告並有爭議，衛福部將依醫療法規定，將於十月發函請各地方衛生局查核管理。衛福部長石崇良今天表示，已要求醫院強化資訊系統阻擋程式掛號，並落實分級醫療，先以現行法規改善猖獗風氣，半年後覓成效再檢討調整。

石崇良表示，醫療廣告的定義，就是招攬病人就醫，代理掛號等於選定了哪些人，然後由業者來掛號，有違反醫療廣告醫療法84條，非醫療機構不得為醫療廣告的規，可視情節處以5萬至25萬元。

衛福部醫事司說，掛號本質屬於委任行為，若業者在宣傳過程中以誇大或誘導方式，可能影響病人就醫選擇，假若業者強調「最難掛的名醫」、「哪間醫院醫師很有名」等字眼，即可能被認定違反醫療法，因而觸法。

該怎麼遏止這樣風氣，石崇良表示，一是要求醫院，現在多是網路掛號，醫院資訊系統要有設計，阻擋有人以程式快速取得掛號名額。二是多多宣導分級醫療，民眾不一定要到大醫院看名醫，至大醫院就醫需經轉診。

根據健保法規定，保險對象應自行負擔門診或急診費用百分之二十，居家照護醫療費用百分之五，但不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔其百分之三十、百分之四十及百分之五十。石崇良表示，現在並未依法收取這樣高比率的部分負擔，但醫學中心的任務是救治病況複雜的病人，未來若醫學中心治療輕症或穩定慢性病人比率過高，不排除再調高部分負擔。

針對不當代掛號，石崇良強調，已請衛福部醫事司發文給各地方衛生局，目前代掛業者大部分是個人，如果是集團經營，問題更嚴重，若收到檢舉，將交由地方衛生局查處，若發現集團經營，要求電商平台業者封鎖。目前先以現行法規來遏止，但若問題太猖獗，不排除修法，待執行半年再來檢討成效。