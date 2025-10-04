樂齡族動起來！網推8種休閒娛樂 老年生活精彩不打烊



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「樂齡休閒娛樂」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的樂齡休閒娛樂排名有哪些。

隨著人口高齡化，樂齡生活的品質愈發受到關注。對樂齡族群來說，休閒娛樂不僅僅能消磨時間，更能維持身心健康，保持心情愉悅，甚至能拓展交友圈，讓老年生活依舊多采多姿、不孤單。

「重訓」預防骨質疏鬆、增強肌力 「歌唱」互動認識新朋友

▲ 網友熱議Top8樂齡休閒娛樂 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「樂齡休閒娛樂」的討論，可以發現「運動健身」最常被提及，除了常見的太極、廣場舞與健走團外，也觀察到近期越來越多長輩投入「重訓」行列。

有網友發文詢問推薦的樂齡重訓教室，引來許多經驗分享，更有教練驕傲自薦，提到「我們的學員年齡最大有到90歲，歡迎長輩來體驗」。雖然也有人擔心重訓風險，不過教練強調「適當重訓不僅能預防骨質疏鬆，還能增強肌力」，進而降低跌倒風險、改善關節疼痛，讓長輩行動更穩健、日常更有自信。

排名第二的「音樂學習」和第三「電腦學習」同樣備受關注，許多樂齡教室專門開設這兩大領域的課程。其中，「歌唱班」特別受歡迎，不但能藉由唱歌舒展心情、培養自信，老師也會引導合唱與互動，讓年長者認識彼此，增添生活樂趣。

而「電腦課程」則幫助長輩熟悉電腦架構與應用，讓生活更便利，增加與家人互動的話題。有網友便分享自己93歲的爺爺甚至會自備錄音麥克風，運用AI設計影片、製作MV，讓其他網友直呼「阿公好潮！」、「活到老、學到老的最佳典範」。

另一方面，近年不少社區大學與樂齡中心都開設各種樂齡課程，讓長輩能依照興趣自由選擇，像是「攝影」課程，不僅能培養觀察力，還能留下生活點滴；「料理」則兼具實用與創意，學到的新菜色更能與家人共享。

「語言學習」則幫助長輩保持腦力活力，便有長輩分享「學了英文後，出國旅行更敢開口溝通」，進而體驗到跨文化交流的成就感。至於「繪畫」與「園藝」同樣是熱門的紓壓型課程，透過創作、照料植物，讓心情更加放鬆愉快。

樂齡族群的休閒娛樂已經不再侷限於傳統靜態活動，而是更加多元、講求兼具身心健康。無論長輩們選擇參與哪種課程或活動，能持續與社會連結，並找到屬於自己的樂趣，才是真正的「快樂學習、樂而忘齡」。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室,如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「樂齡休閒娛樂」相關討論則數。

觀測期間：2025/06/07~2025/09/07，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

